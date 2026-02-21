В России запретили песню о Зеленском, которая в 2022 году 'рвала' украинские чарты

Московский городской суд запретил украинскую композицию, центральной идеей которой является поддержка президента Владимира Зеленского и резкая критика России. Речь идет о музыкальной работе Мюсли UA 2022 года – "VOVA їBash их Blyad", где был собран ряд красноречивых высказываний бизнесмена-агрария Александра Поворознюка.

Видео дня

Причиной такого решения стало наличие "экстремизма и нецензурной лексики" в тексте песни. Об этом сообщают пропагандистские медиа.

Внимание! В песне присутствует нецензурная лексика.

В 2025 году Бабушкинский межрайонный прокурор наткнулся в сети на песню "VOVA їBash их Blyad". Похоже, смысл композиции, а особенно строки: "Слава Украине, слава нации и п*здец Российской Федерации", вызвали у него большое возмущение, поэтому трек был передан на экспертизу.

Ведомство установило, что в песне есть "признаки разжигания вражды в отношении россиян", а прокуратура в свою очередь подчеркнула наличие "нецензурных выражений". Специалисты собрали соответствующие документы и передали их в суд, который и принял решение запретить трек на территории РФ.

Иронично, что музыкальная работа "VOVA їBash их Blyad" была обнародована в сети еще в марте 2022 года и мгновенно "разорвала" украинские чарты, но в стране-агрессоре обратили на нее внимание только теперь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинская песня неожиданно завирусилась в России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!