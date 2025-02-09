'Спасибо за шедевр!' Песня победителей Нацотбора на Евровидение 2025 поразила иностранцев

Группа Ziferblat со второй попытки победила на Нацотборе на Евровидение 2025 и уже поразила иностранную аудиторию своим перформансом. Зарубежные еврофаны назвали их выступление шедевром, доведшим до мурашек.

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Именно эти и другие комментарии можно встретить под видео выступления Ziferblat на Нацотборе 2025. Интересно, что многим их трек показался ностальгическим и заставил вспомнить беззаботные 70-е.

"Мне нравится, эта группа имеет что-то особенное в том, как они пишут, в прошлом году они мне уже понравились, в этом году они показывают что-то совсем другое и тоже очень хорошо, у них есть определенный художественный диапазон. Очень уникальный выбор для Украины в этом году, мне очень нравится, и я чувствую, что к маю он станет для многих очень популярным. Желаю удачи с Испании".

"Я в экстазе от победы! Это моя любимая песня из всех национальных финалов. Она невероятно уникальна. 12 баллов от Греции!"

"Первая украинская запись после "Шум", которая мне понравилась! Ощущение такого ретро, ностальгия по старым временам 60-70-х годов, когда мир был намного проще. Обожаю это!"

"Такая другая украинская атмосфера, но такая замечательная песня! Она отлично выступит на Евровидении!"

"Спасибо Украине за этот шедевр".

"Мне понравилось, я хотел, чтобы они выиграли. Атмосфера 70-х с отличными гитарой и вокалом".

"Фантастика! Вдохновляющая группа. Украина снова претендует на победу!"

Конкурсная песня группы – Bird of Pray – является эмоциональной рефлексией на современные украинские реалии, в которой переплетаются боль потерь, тоска по дому и вера в будущее.

"Эта песня о надежде в первую очередь. О том, что после темных времен наступают светлые. Лейтмотив это птичка, которая является символом реинкарнации, перерождения и свободы", – объясняли артисты.

В финале Национального отбора, который прошел 8 февраля, Ziferblat получили 9 баллов от судей и максимальные 10 от зрителей.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победителях Нацотбора на Евровидение 2025, и текст их песни. "Ветераны" отечественного песенного конкурса впали в душу аудитории еще в 2024 году, когда зажгли сцену мощной песней Place I Call Home и стали открытием для многих слушателей.

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