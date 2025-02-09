"Спасибо за шедевр!" Песня победителей Нацотбора на Евровидение 2025 поразила иностранцев
Группа Ziferblat со второй попытки победила на Нацотборе на Евровидение 2025 и уже поразила иностранную аудиторию своим перформансом. Зарубежные еврофаны назвали их выступление шедевром, доведшим до мурашек.
Именно эти и другие комментарии можно встретить под видео выступления Ziferblat на Нацотборе 2025. Интересно, что многим их трек показался ностальгическим и заставил вспомнить беззаботные 70-е.
- "Мне нравится, эта группа имеет что-то особенное в том, как они пишут, в прошлом году они мне уже понравились, в этом году они показывают что-то совсем другое и тоже очень хорошо, у них есть определенный художественный диапазон. Очень уникальный выбор для Украины в этом году, мне очень нравится, и я чувствую, что к маю он станет для многих очень популярным. Желаю удачи с Испании".
- "Я в экстазе от победы! Это моя любимая песня из всех национальных финалов. Она невероятно уникальна. 12 баллов от Греции!"
- "Первая украинская запись после "Шум", которая мне понравилась! Ощущение такого ретро, ностальгия по старым временам 60-70-х годов, когда мир был намного проще. Обожаю это!"
- "Такая другая украинская атмосфера, но такая замечательная песня! Она отлично выступит на Евровидении!"
- "Спасибо Украине за этот шедевр".
- "Мне понравилось, я хотел, чтобы они выиграли. Атмосфера 70-х с отличными гитарой и вокалом".
- "Фантастика! Вдохновляющая группа. Украина снова претендует на победу!"
Конкурсная песня группы – Bird of Pray – является эмоциональной рефлексией на современные украинские реалии, в которой переплетаются боль потерь, тоска по дому и вера в будущее.
"Эта песня о надежде в первую очередь. О том, что после темных времен наступают светлые. Лейтмотив это птичка, которая является символом реинкарнации, перерождения и свободы", – объясняли артисты.
В финале Национального отбора, который прошел 8 февраля, Ziferblat получили 9 баллов от судей и максимальные 10 от зрителей.
Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победителях Нацотбора на Евровидение 2025, и текст их песни. "Ветераны" отечественного песенного конкурса впали в душу аудитории еще в 2024 году, когда зажгли сцену мощной песней Place I Call Home и стали открытием для многих слушателей.
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