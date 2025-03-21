Представители Украины на Еровидении 2025 достойно ответили на провокационный вопрос об Израиле

Группа Ziferblat, которая представит Украину на международной арене Евровидения 2025, достойно прокомментировала вопрос швейцарской журналистки относительно их отношения к участию Израиля в песенном конкурсе. В прошлом году появление артистки из этой страны на музыкальном соревновании обернулось громким скандалом, однако участники коллектива отметили: сосредотачивают все внимание исключительно на своей стране и не отвлекаются на посторонние события.

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Они добавили, что не боятся пережить напряженную атмосферу на шоу. Об этом артисты заявили в интервью швейцарскому изданию 20 minuten.

Во время общения с участниками группы Ziferblat журналистка задала им провокационный вопрос: "В прошлом году в Мальме атмосфера была напряженной из-за участия Израиля. Вы переживаете, что подобное будет в Базеле?". В ответ на это фронтмен музыкального коллектива Даниил Лещинский отметил: "Я говорю это с большим уважением к каждой стране, но я в основном обеспокоен своим собственным народом, который ежедневно опасается за свою жизнь в течение десяти лет. К сожалению, напряженная атмосфера стала для нас нормой. Мне трудно посвятить свои мысли другим событиям".

Напомним, в 2024 году представительницей Израиля на Евровидении стала певица Эден Голан. Артистка имеет украинские корни со стороны матери, а ее папа – еврей-латыш. В течение 13 лет исполнительница жила в Москве, куда переехала из-за работы отца. Артистка выступала в оккупированном Крыму, из-за чего была занесена в базу "Миротворец". В 2022-м она покинула Россию, мол ее семья обдумывала переезд в Израиль в течение длительного времени, но после начала войны решение было принято окончательно.

Участие Эден Голан в песенном конкурсе обернулось громким скандалом. Она боролась за хрустальный микрофон с песней Hurricane, которую европейский союз согласовал с третьей попытки. Две другие конкурсные композиции "Октябрьский дождь" и "Танцы навсегда" были отклонены из-за якобы политического подтекста.

После выступления во втором полуфинале участие Голан в Евровидении оказалось под угрозой срыва. Пропалестинские активисты массово призывали дисквалифицировать Израиль и проводили протесты, возглавляемые Гретой Тумберг. Когда артистка вышла на сцену, зрители начали освистывать ее и недовольно выкрикивать. Однако певица не обращала внимания на негатив, поэтому в конце выступления услышала аплодисменты.

А вот в 2025-м представительницей Израиля на международной арене Евровидения станет Юваль Рафаэль, которая чудом выжила во время вооруженной атаки ХАМАС на музыкальном фестивале Nova в 2023 году. Она провела в укрытии под телами погибших более восьми часов, прежде чем ее спасли израильские военные. Из более 40 человек, которые скопились внутри бомбоубежища, только 11 вышли живыми. Артистка призналась, что уже готовится к массовым освистываниям от зрителей во время выступления на международной сцене.

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