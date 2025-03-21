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Представители Украины на Еровидении 2025 достойно ответили на провокационный вопрос об Израиле

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
1,5 т.
Представители Украины на Еровидении 2025 достойно ответили на провокационный вопрос об Израиле

Группа Ziferblat, которая представит Украину на международной арене Евровидения 2025, достойно прокомментировала вопрос швейцарской журналистки относительно их отношения к участию Израиля в песенном конкурсе. В прошлом году появление артистки из этой страны на музыкальном соревновании обернулось громким скандалом, однако участники коллектива отметили: сосредотачивают все внимание исключительно на своей стране и не отвлекаются на посторонние события.

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Они добавили, что не боятся пережить напряженную атмосферу на шоу. Об этом артисты заявили в интервью швейцарскому изданию 20 minuten.

Представители Украины на Еровидении 2025 достойно ответили на провокационный вопрос об Израиле

Во время общения с участниками группы Ziferblat журналистка задала им провокационный вопрос: "В прошлом году в Мальме атмосфера была напряженной из-за участия Израиля. Вы переживаете, что подобное будет в Базеле?". В ответ на это фронтмен музыкального коллектива Даниил Лещинский отметил: "Я говорю это с большим уважением к каждой стране, но я в основном обеспокоен своим собственным народом, который ежедневно опасается за свою жизнь в течение десяти лет. К сожалению, напряженная атмосфера стала для нас нормой. Мне трудно посвятить свои мысли другим событиям".

Напомним, в 2024 году представительницей Израиля на Евровидении стала певица Эден Голан. Артистка имеет украинские корни со стороны матери, а ее папа – еврей-латыш. В течение 13 лет исполнительница жила в Москве, куда переехала из-за работы отца. Артистка выступала в оккупированном Крыму, из-за чего была занесена в базу "Миротворец". В 2022-м она покинула Россию, мол ее семья обдумывала переезд в Израиль в течение длительного времени, но после начала войны решение было принято окончательно.

Представители Украины на Еровидении 2025 достойно ответили на провокационный вопрос об Израиле

Участие Эден Голан в песенном конкурсе обернулось громким скандалом. Она боролась за хрустальный микрофон с песней Hurricane, которую европейский союз согласовал с третьей попытки. Две другие конкурсные композиции "Октябрьский дождь" и "Танцы навсегда" были отклонены из-за якобы политического подтекста.

После выступления во втором полуфинале участие Голан в Евровидении оказалось под угрозой срыва. Пропалестинские активисты массово призывали дисквалифицировать Израиль и проводили протесты, возглавляемые Гретой Тумберг. Когда артистка вышла на сцену, зрители начали освистывать ее и недовольно выкрикивать. Однако певица не обращала внимания на негатив, поэтому в конце выступления услышала аплодисменты.

Представители Украины на Еровидении 2025 достойно ответили на провокационный вопрос об Израиле

А вот в 2025-м представительницей Израиля на международной арене Евровидения станет Юваль Рафаэль, которая чудом выжила во время вооруженной атаки ХАМАС на музыкальном фестивале Nova в 2023 году. Она провела в укрытии под телами погибших более восьми часов, прежде чем ее спасли израильские военные. Из более 40 человек, которые скопились внутри бомбоубежища, только 11 вышли живыми. Артистка призналась, что уже готовится к массовым освистываниям от зрителей во время выступления на международной сцене.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что представительница Польши на Евровидении 2025 года оценила песню от Украины.

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