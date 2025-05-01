Ziferblat рассекретил сувениры, которые везет конкурентам на Евровидение, и рассказал о масштабном сюрпризе для европейцев

Фронтмен группы Ziferblat, которая будет представлять Украину на Евровидение, признался, какие сувениры музыканты везут для своих конкурентов в Швейцарию. А также рассказал о сюрпризе, который приготовили европейским поклонникам.

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Об этом Даниил Лещинский рассказал во время пресс-конференции перед отъездом группы на конкурс. Встреча с журналистами прошла на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

"Грунт в сапогах не везем точно, – пошутил лидер группы на вопрос, есть ли в их емоданах талисманы, и какие сувениры подготовили для конкурсантов из других стран. – Что касается талисманов, трудно сказать. Со мной, например, все время небольшая игровая приставка, играю иногда даже за десять минут до выхода на сцену. Она меня очень успокаивает. Что везем коллегам по сцене? Вся радость ведет через желудок, поэтому мой брат подготовил набор наших лучших сладостей. Мы будем их дарить и снимать реакцию артистов на наши самые известные сладости. мне кажется, что если бы таким угощали нас представители других стран, мне было бы приятно. Кроме того, в наших чемоданах должно быть не больше 20 килограммов веса, поэтому нужно с этим аккуратно".

Даниил Лещинский также впервые рассказал, какой презент группа подготовила европейским слушателям: "Завтра, в пятницу, выйдет наш англоязычный альбом, который мы будем пробовать презентовать в Европе. Для нас это очень важно, потому что не так много наших групп, которые там громко звучат. Очень хочется, чтобы мы были конкурентными на том рынке. В альбоме будет семь песен, две из которых обсуждались как претенденты на Евровидение".

Представители музыкантов подчеркнули, что впервые конкурсанты от Украины на Евровидение так основательно подготовились к конкурсу. "Так как мы глубоко интересуемся конкурсом уже много лет, знали, над чем нужно работать еще до победы на Нацотборе, – добавил Даниил Лещинский. – Понимали, что если поедем, нужен музыкальный материал. Правда, в таком цейтноте еще не работали. Бывает пишешь, что-то идет в стол, что-то перерабатываешь со временем. А тут нужно было все делать быстро, без шансов что-либо изменить. Но в этой наивности есть нечто прекрасное. С самого утра завтра можете уже включать и делиться мыслями. Альбом для Европы – но с украинским колоритом".

Напомним, в этом году Евровидение пройдет с 13 по 17 мая в Базеле, Швейцария. Ziferblat выступит от Украины с песней Bird of Pray. В конкурсе примут участие 37 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически попадут представители стран "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также победительница предыдущего года – Швейцария.

Ранее OBOZ.UA писал, что солист Ziferblat не сдержал слез во время пре-пати к Евровидению 2025 года : кому посвятили выступление и как отреагировали иностранцы.

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