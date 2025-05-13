Евровидение 2025: как проголосовать за Украину из-за рубежа

Уже совсем скоро состоится главное музыкальное событие Европы – Евровидение 2025. Полуфиналы конкурса запланированы на 13 и 15 мая, а грандфинал – 17 мая.

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Украина традиционно принимает участие в конкурсе, и поддержать ее представителя – группу Ziferblat – могут не только зрители в пределах страны, но и украинцы за рубежом. OBOZ.UA рассказывает, как это правильно сделать.

Как голосовать за Украину из-за рубежа

Голосование через приложение

Самый удобный способ – официальное приложение "Eurovision", доступное для Android, iOS и Windows.

В приложении можно не только голосовать, но и получить эксклюзивное видеообращение от артистов.

Телефон или SMS (для стран-участниц)

Во время трансляции каждый национальный вещатель покажет номера телефонов и короткие инструкции для голосования.

Вариант доступен только в странах, участвующих в конкурсе.

Через официальный сайт – ESC.vote

Зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе (так называемый Rest of the World), могут проголосовать онлайн на сайте www.esc.vote. Этот портал доступен в течение недели прямых эфиров.

Когда могут голосовать украинцы

Согласно официальным правилам конкурса "Евровидение", зрители из Украины имеют право голосовать только в том полуфинале, в котором участвует представитель их страны. В 2025 году это - первый полуфинал, который состоится 13 мая.

Также украинцы могут отдать свои голоса во время грандфинала, который пройдет 17 мая.

В случае, если вы находитесь в другой стране, например, в Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании или Швейцарии, и следите за трансляцией через местного вещателя - вы сможете голосовать в обоих полуфиналах, независимо от участия вашей страны.

Каждый зритель имеет возможность проголосовать до 20 раз за разных участников или повторно за одного исполнителя, который ему понравился.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что на Евровидении 2025 изменили правила объявления финалистов.

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