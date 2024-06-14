Евгения Власова рассказала о дружбе с Константином Меладзе: он помог мне уехать из Украины после 24 февраля

Украинская певица, звезда 2000-х Евгения Власова не скрывает своей дружбы с продюсером и композитором Константином Меладзе, ведь они – кумовья. Артистка призналась, что именно Меладзе помог ей уехать из Украины после полномасштабного вторжения РФ.

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Власова говорит, что 24 февраля 2022 года Меладзе был в Украине. Но она не обсуждала с ним сложившуюся ситуацию, рассказала Евгения в программе "33 вопроса от Люкс ФМ" на YouTube.

Евгения Власова сказала, что регулярно общается с Константином Меладзе, и он помогает ей, когда нужно. "Вчера переписывались с ним. А когда началась полномасштабная война, он помог мне с дочерью уехать из Украины. Ведь тогда невозможно было купить билеты, все были в растерянности, не знали, что делать", – рассказала исполнительница.

А что касается личной жизни своего кума и разошелся ли он с Верой Брежневой, то здесь Женя ничего не комментирует. "Во-первых, я действительно ничего не знаю. Во-вторых, даже если бы я что-нибудь знала, то бы точно ничего не сказала. Это не моя жизнь, что мне там делать", – сказала певица.

Однако Власова искренне болеет за пару Брежнева-Меладзе и надеется, что они все еще вместе. "Мне очень нравится эта пара. Они очень гармоничны. И как отдельные люди, они очень крутые. Было бы классно, если бы информация об их разводе была ошибочной", – подчеркнула Евгения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгения Власова вступилась за русский язык.

OBOZ.UA также рассказывал, что Власова раскрыла свои расходы на месяц и заявила, что "умеет зарабатывать".

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