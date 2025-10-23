'Это выдумка! Этого не было'. Оля Полякова впервые прокомментировала конфликт с тренером 'Лиги смеха'

Украинская певица Оля Полякова впервые высказалась о ссоре с юмористом Иваном Люленовым, что возникла между ними на шоу "Лига смеха". В сети появились видео, на которых артистка несколько раз проговорила ксенофобские шутки в сторону коллеги из Молдовы, однако она утверждает, что на самом деле не было никакого конфликта, а вся подобная информация это просто пиар-кампания комика.

Исполнительница добавила, что никого не оскорбляла во время съемок проекта. Об этом она заявила в комментарии для программы "Ранок у великому місті".

"Это выдумка! Этого не было! Я не знаю кто это придумал, какая пиар-компания, занимающаяся Ваней Люленовым, и почему они хотели с Поляковой сделать скандал, чтобы об этом говорили медиа. Я об этом не говорю, потому что это не правда. Пожалуйста, покажите мне доказательства!", – сказала исполнительница.

Ведущая сообщила Оле Поляковой, что на просторах соцсетей активно распространялись ролики с концерта "Лиги смеха", где она говорила о Люленове довольно возмутительные фразы. Как отмечали свидетели, из уст певицы прозвучали слова, которыми она высмеяла национальность юмориста: "верните его обратно в молдавский детдом", "ты говно как человек", "что знала, что у него родители не люди", "что за тренер с ОЛХ". Журналистка даже припомнила, что тогда Люленов обиделся на резкие шутки исполнительницы.

"Знаете, почему он это комментировал? Потому что Ване Люленову нужен пиар на большой звезде. Это ссора в одностороннем порядке. Я с Ваней не ссорилась, я его никак не обижала. Не знаю, зачем он это делает", – добавила Полякова.

Что о конфликте говорил Иван Люленов

В комментарии для проекта "Тур зірками" артист говорил, что старался никак не реагировать на высказывания Оли Поляковой, чтобы не превращать юмористическое шоу в поле для скандалов. И все же он не скрывал, что шутки исполнительницы были для него оскорбительными.

Иван Люленов убежден, что в современной Украине нет места для ксенофобских высказываний, ведь многие иностранцы помогают приблизить победу нашей страны. Он добавил, что после инцидента на шоу кардинально изменил отношение к Поляковой.

"Какая у нас роль в "Лиге смеха"? Мы тренеры. Выступает команда, ты говоришь свое мнение, тебе смешно или не смешно. Точно не переходишь на личности. Для меня это закон. Я ее уважаю, она крутая певица, в шоу-бизнесе очень давно. Я не могу себе позволить в ответ сказать что-то. Я не знаю, что это с ее стороны. Возможно, это провокация", – говорил юморист.

