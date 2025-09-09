Тренер 'Лиги смеха', над национальностью которого насмехалась Полякова, рассказал о конфликте на съемках: она перешла на личности

Юморист Иван Люленов высказался о конфликте, который произошел между ним и исполнительницей Олей Поляковой во время съемок проекта "Лига смеха", где они являются звездными тренерами. Из уст певицы несколько раз прозвучали ксенофобские шутки в сторону комика, который родился в Молдове, что задело его чувства.

По словам Люленова, он старался никак не реагировать на высказывания артистки, чтобы не превращать юмористическое шоу в поле для скандалов. Об этом он рассказал в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Я не выходил на конфронтацию с Ольгой Юрьевной, потому что знаю, что не надо такого делать. Старался сглаживать углы, потому что миссия "Лиги смеха" развлекать, смешить людей, чтобы не ссорились – особенно в это время. А тут вот такие были шутки. Даже это не очень шутки. Эти высказывания были оскорбительными", – поделился юморист.

Как отметил Иван Люленов, до этого инцидента он всегда говорил об Оле Поляковой только в положительном ключе, однако теперь его отношение к певице несколько изменилось. Тренер "Лиги смеха" убежден, что в современной Украине не должно быть места для никаких ксенофобских шуток, ведь есть немало иностранцев, которые поддерживают и помогают нашему государству.

"Какая у нас роль в "Лиге смеха"? Мы тренеры. Выступает команда, ты говоришь свое мнение, тебе смешно или не смешно. Точно не переходишь на личности. Для меня это закон. Я ее уважаю, она крутая певица, в шоу-бизнесе очень давно. Я не могу себе позволить в ответ сказать что-то. Я не знаю, что это с ее стороны. Возможно, это провокация", – высказался артист.

Иван Люленов добавил, что на съемочной площадке чувствовал определенное напряжение с Олей Поляковой. Несколько раз юморист пытался наладить контакт с певицей, однако ничего не получилось, поэтому он оставил все как есть.

Что известно о скандале на "Лиге смеха"

По информации, что появилась на портале "МУЗВАР", во время съемок шоу Оля Полякова неоднократно акцентировала внимание на внешности и происхождении Ивана Люленова. Как сообщили свидетели, со стороны исполнительницы прозвучали фразы: "верните его обратно в молдавский детдом", "ты говно как человек", "что знала, что у него родители не люди", "что за тренер из ОЛХ".

Зрители отметили, что напряжение между звездными тренерами сохранялось и за кулисами. Исполнительница якобы даже пригрозила юмористу, выкрикнув: "П*зда этому Люленову".

Со временем на связь вышел Иван Люленов и заметил, что подобные ксенофобские высказывания в его сторону действительно звучали. Он сообщил, что старался никак не реагировать на "шутки", однако чувствовал к себе определенную неприязнь.

Сама же Оля Полякова пока никак не высказывается о скандале. Краткий комментарий дал лишь ее продюсер Михаил Ясинский: "Насколько я помню, батлы между членами жюри являются частью шоу, а содержание шуток зависит от многих контекстов в которых надо разбираться. Однако пока не вижу в этом необходимости, доверяю команде проекта, которая заверила, что все ок".

