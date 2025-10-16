'Довела оператора до нервного срыва': Демин назвал самую проблемную звезду, у которой брал интервью

Украинский телеведущий и интервьюер Слава Демин рассказал, с кем из известных артистов ему было сложнее всего работать во время съемок. Он признался, что самой проблемной звездой не так для него, как для его команды оказалась певица Оля Полякова.

Видео дня

По словам Демина в разговоре с Алиной Шаманской, именно во время интервью с Поляковой его оператор не выдержал напряжения и едва не сорвался из-за постоянных требований артистки.

"Оля Полякова довела моего оператора, который снимал ее вблизи, до нервного срыва. У него начался нервный тик, потому что он уже не знал, как выставить камеру, чтобы Оле нравилось", – рассказал Слава Демин.

Демин добавил, что в начале съемки певица была слишком эмоциональной, но ее возмущение быстро утихло.

"Олина экспрессия закончилась где-то через 10 минут. Она потом даже забыла, что ей что-то не нравилось. А Олежка до сих пор имеет травму", – отметил радиоведущий.

Несмотря на взрывной характер артистки, ведущий отметил, что Полякова не держит зла и не помнит конфликтов.

Она бывает взрывной, но не стоит это принимать очень близко к сердцу. Потому что она через 10 минут забудет это и даже не вспомнит, что где-то кричала. Когда-то Оля на меня кричала также. И мы друг с другом ссорились с матами. И через год я у нее спросил: "Ты помнишь, как мы ссорились?" Она говорит: когда?" – добавил Демин.

Ранее OBOZ.UA писал. что Слава Соломка впервые назвал свой диагноз, из-за которого непригоден к военной службе. Еще с 2017 года он находится на длительной терапии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!