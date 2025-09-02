'Шутки' Поляковой на 'Лиге смеха' шокировали зал и оскорбили певца молдавского происхождения Люленова: что сказала певица

На съемках проекта "Лига смеха" возник скандал из-за высказываний Оли Поляковой в адрес тренера одной из команд – Ивана Люленова. Певица якобы неоднократно делала ксенофобские шутки, акцентируя внимание на его внешности и молдавском происхождении.

По данным "МУЗВАР", среди цитируемых зрителями фраз прозвучали: "Верните его обратно в молдавский детдом", "ты говно как человек", "что знала, что у него родители не люди", "что за тренер с ОЛХ".

Свидетели утверждают, что напряжение сохранялось и за кулисами. Там, по их словам, звучали даже угрозы: "П*зда этому Люленову". На одном из видео, которое распространили зрители, слышно, как Полякова спрашивает, кто хочет поехать в "Молдавию" (правильно – Молдову), добавляя, что у нее есть "посылка".

Представители шоу пока официально не комментируют инцидент.

Позиция Ивана Люленова

Иван Люленов подтвердил, что оскорбления в его адрес были и что они действительно задели его.

"Я не буду отрицать, все слышали эти фразы и видели агрессию в мою сторону. Могу сказать, что для меня это оскорбительно. Были разные шутки, но когда люди это делают с любовью к тебе и действительно смешно, я наоборот, смеюсь и ни разу не обижался. А тут просто какая-то неприязнь ко мне", – прокомментировал юморист.

Люленов добавил, что подобные высказывания всегда выглядят неуместными, а особенно в условиях войны.

"В Украине проживает большое количество иностранцев, которые выучили язык, живут здесь, работают и помогают ВСУ. Я не считаю уместным быть ксенофобом в современной Украине, которая стремится быть сильной и независимой. Сегодня время объединяться, а не устраивать ссоры, ведь мы хорошо знаем, кто наш настоящий враг, и это не мы сами", – отметил он.

Позиция Оли Поляковой

Сама певица ситуацию пока напрямую не комментирует. Ее продюсер Михаил Ясинский в ответ на запрос журналистов "МУЗВАР" пояснил: "Насколько я помню, батлы между членами жюри являются частью шоу, а содержание шуток зависит от многих контекстов, в которых надо разбираться. Однако пока не вижу в этом необходимости, доверяю команде проекта, которая заверила, что все ок".

