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Это впервые власти не крушили сине-желтые флаги: почему похороны Стуса в Украине сравнивали с Евромайданом и какую картину увидел его сын в гробу

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
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Почему похороны Стуса в Украине сравнивали с Евромайданом и какую ужасную картину увидел его сын в гробу
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4 сентября 1985 года в советском лагере в Пермской области умер украинский поэт, диссидент и правозащитник Василий Стус. Советская система пыталась даже после его смерти не допустить возвращения деятеля на родину: останки политзаключенных не разрешалось передавать семьям до окончания срока наказания. Лишь через четыре года Стуса перезахоронили в Киеве вместе с правозащитниками Юрием Литвином и Алексеем Тихим.

OBOZ.UA расскажет, как это было. 19 ноября 1989 года траурная процессия прошла по центру столицы к Байковому кладбищу. Событие превратилось в одну из самых масштабных украинских акций конца советской эпохи: по разным оценкам, на улицы Киева вышли от 30 до 100 тысяч человек.

Событие превратилось в одну из самых масштабных украинских акций конца советской эпохи

Особенно символично было то, что участники несли сине-желтые флаги, которые в то время оставались запрещенной национальной символикой.

Один из организаторов перезахоронения, бывший политзаключенный Василий Овсиенко, вспоминал: "Это была первая акция, где власти не посмели разрывать сине-желтые флаги, где нас не избивали древками и дубинками".

Участники несли сине-желтые флаги

По воспоминаниям Владимира Шовкошитного, на которые ссылается "Радио Свобода", траурная акция напоминала "желто-голубое море": люди пронесли останки диссидентов по улице Владимирской мимо здания КГБ, далее к памятнику Тарасу Шевченко, а затем – на Байковое кладбище.

Не случайно масштаб этого события позже сравнивали с Евромайданом. В частности, Ирина Фарион в 2014 году отмечала, что на перезахоронение Стуса, Литвина и Тихого, по свидетельствам, пришло более 100 тысяч человек – примерно столько же, сколько вышло в первые дни протестов на Майдане.

Но за этой исторической фотографией – с флагами, свечами и огромным количеством людей – скрывалась чрезвычайно жуткая картина. Во время эксгумации организаторы сначала открыли гроб Василия Стуса.

Тело поэта было практически неузнаваемым: лицо и одежда почернели, тело высохло. Сам поэт был одет в "зековский" костюм, а под головой лежала подушка.

Участники несли сине-желтые флаги

Однако его сын Дмитрий, увидев отца, сразу сказал: "Это папа". После этого он снял шапочку с головы, закрыл ею лицо и отвернулся.

Своими воспоминаниями о том дне поделился соорганизатор перезахоронения поэта Владимир Шовкошитный: "Я сразу сказал, что это Василий Стус. Я его живым не видел, но он совершенно не изменился. Взгляд зафиксировал рубчатую рану у него на виске. Кожа была разбита, и создавалось впечатление, что на ней кровь. Потом смотрю: должны быть руки на груди или на животе скрещенные, свеча или хлеб. Ничего этого нет, и рук нет. Руки вытянуты вдоль по швам".

Гробы проследовали через центр столицы к Байковому кладбищу.

Останки Василия Стуса, Юрия Литвина и Олекса Тихого доставили в Киев 18 ноября 1989 года. Самолет с гробами приземлился в "Борисполе" в 20:30. Встречать их со свечами пришли сотни людей. На следующий день после отпевания гробы отправились через центр столицы на Байковое кладбище.

Для советской власти сама возможность такого перезахоронения была серьезной уступкой. В системе действовал прямой запрет на перезахоронение политических заключенных до истечения назначенных им сроков.

"Они боялись даже мертвых", – вспоминал Владимир Шовкошитный.

В 1993 году на могилах установили три казацких креста из серого песчаника.

Поэтому 19 ноября 1989 года стало демонстрацией того, что советская система уже теряла контроль над обществом. На улицы столицы вышли десятки, а то и сотни тысяч людей, а над траурным шествием развевались сине-желтые и красно-черные флаги. Власти на этот раз не решились их разогнать.

Василия Стуса похоронили на 33-м участке Байкового кладбища вместе с Юрием Литвином и Олексой Тихим. В марте 1990 года их первые дубовые кресты подожгли неизвестные. В 1993 году на могилах установили три казацких креста из серого песчаника.

Могила Стуса в России

Напомним, Стус умер в лагере 4 сентября 1985 года. Официальной причиной смерти называли остановку сердца, однако существовала и версия, что поэт мог погибнуть от удара карцерными нарами.

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