Это впервые власти не крушили сине-желтые флаги: почему похороны Стуса в Украине сравнивали с Евромайданом и какую картину увидел его сын в гробу

4 сентября 1985 года в советском лагере в Пермской области умер украинский поэт, диссидент и правозащитник Василий Стус. Советская система пыталась даже после его смерти не допустить возвращения деятеля на родину: останки политзаключенных не разрешалось передавать семьям до окончания срока наказания. Лишь через четыре года Стуса перезахоронили в Киеве вместе с правозащитниками Юрием Литвином и Алексеем Тихим.

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OBOZ.UA расскажет, как это было. 19 ноября 1989 года траурная процессия прошла по центру столицы к Байковому кладбищу. Событие превратилось в одну из самых масштабных украинских акций конца советской эпохи: по разным оценкам, на улицы Киева вышли от 30 до 100 тысяч человек.

Особенно символично было то, что участники несли сине-желтые флаги, которые в то время оставались запрещенной национальной символикой.

Один из организаторов перезахоронения, бывший политзаключенный Василий Овсиенко, вспоминал: "Это была первая акция, где власти не посмели разрывать сине-желтые флаги, где нас не избивали древками и дубинками".

По воспоминаниям Владимира Шовкошитного, на которые ссылается "Радио Свобода", траурная акция напоминала "желто-голубое море": люди пронесли останки диссидентов по улице Владимирской мимо здания КГБ, далее к памятнику Тарасу Шевченко, а затем – на Байковое кладбище.

Не случайно масштаб этого события позже сравнивали с Евромайданом. В частности, Ирина Фарион в 2014 году отмечала, что на перезахоронение Стуса, Литвина и Тихого, по свидетельствам, пришло более 100 тысяч человек – примерно столько же, сколько вышло в первые дни протестов на Майдане.

Но за этой исторической фотографией – с флагами, свечами и огромным количеством людей – скрывалась чрезвычайно жуткая картина. Во время эксгумации организаторы сначала открыли гроб Василия Стуса.

Тело поэта было практически неузнаваемым: лицо и одежда почернели, тело высохло. Сам поэт был одет в "зековский" костюм, а под головой лежала подушка.

Однако его сын Дмитрий, увидев отца, сразу сказал: "Это папа". После этого он снял шапочку с головы, закрыл ею лицо и отвернулся.

Своими воспоминаниями о том дне поделился соорганизатор перезахоронения поэта Владимир Шовкошитный: "Я сразу сказал, что это Василий Стус. Я его живым не видел, но он совершенно не изменился. Взгляд зафиксировал рубчатую рану у него на виске. Кожа была разбита, и создавалось впечатление, что на ней кровь. Потом смотрю: должны быть руки на груди или на животе скрещенные, свеча или хлеб. Ничего этого нет, и рук нет. Руки вытянуты вдоль по швам".

Останки Василия Стуса, Юрия Литвина и Олекса Тихого доставили в Киев 18 ноября 1989 года. Самолет с гробами приземлился в "Борисполе" в 20:30. Встречать их со свечами пришли сотни людей. На следующий день после отпевания гробы отправились через центр столицы на Байковое кладбище.

Для советской власти сама возможность такого перезахоронения была серьезной уступкой. В системе действовал прямой запрет на перезахоронение политических заключенных до истечения назначенных им сроков.

"Они боялись даже мертвых", – вспоминал Владимир Шовкошитный.

Поэтому 19 ноября 1989 года стало демонстрацией того, что советская система уже теряла контроль над обществом. На улицы столицы вышли десятки, а то и сотни тысяч людей, а над траурным шествием развевались сине-желтые и красно-черные флаги. Власти на этот раз не решились их разогнать.

Василия Стуса похоронили на 33-м участке Байкового кладбища вместе с Юрием Литвином и Олексой Тихим. В марте 1990 года их первые дубовые кресты подожгли неизвестные. В 1993 году на могилах установили три казацких креста из серого песчаника.

Напомним, Стус умер в лагере 4 сентября 1985 года. Официальной причиной смерти называли остановку сердца, однако существовала и версия, что поэт мог погибнуть от удара карцерными нарами.

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