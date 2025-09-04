Остановка сердца или убийство? Почему смерть Василия Стуса в ссылке до сих пор остается загадкой

В ночь с 3 на 4 сентября 1985 года в лагере особого режима ВС-389/36 вблизи села Кучино (Пермская область) перестало биться сердце одного из самых мощных голосов украинской литературы XX века – Василия Стуса. Ему было всего 47 лет. Официальная версия советской власти – "внезапная остановка сердца" но для большинства его собратьев, а впоследствии и для историков, эти объяснения так и не стали окончательными.

Среди гипотез – сердечный приступ, доведенное до смерти голодание, умышленное убийство. Свои свидетельства о тех днях подробно описывал бывший политзаключенный, историк диссидентского движения Василий Овсиенко. в блоге "Исторической правды". Находясь тогда в соседней камере, он убежден: смерть поэта не была случайной.

"Я считаю своим гражданским и человеческим долгом свидетельствовать об обстоятельствах его гибели, чтобы правда не исчезла", – подчеркивал он еще в 2011 году, когда в последний раз посетил созданный на территории лагеря музей "Пермь-36".

Последние годы и давление системы

Стус отбывал второе заключение – 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки по обвинению в "антисоветской агитации". Лагерный быт в Кучино был далек даже от минимальных стандартов гуманности: прогулки во дворе 2×3 метра, обыски по несколько раз в день, разрешенные пять книг и одно письмо в месяц. За малейшее "нарушение режима" – карцер, лишение свиданий и посылок.

Несмотря на постоянный прессинг, поэт пытался творить, переводил Рильке, писал стихи, часть которых впоследствии уничтожили. Лишь несколько отрывков удалось передать на волю. Постоянные унижения и изъятие рукописей Стус воспринимал как сознательное уничтожение его творчества.

"Головы гнуть я не собирался, что бы там ни было. За мной стояла Украина, мой угнетенный народ, за честь которого я должен отстаивать до гибели", – писал он в лагерных заметках.

Цепь странных событий перед смертью

По свидетельствам сокамерников, в августе 1985-го Стуса снова бросили в карцер – формально за "нарушение правил заправки постели". Поэт объявил голодовку, которую, вероятно, собирался держать "до конца".

2 сентября его вызвали "на разговор" к лагерному руководству, после чего он громко крикнул в коридоре: "Да хоть уничтожьте, гестаповцы!" На следующее утро из камеры Стуса не донеслось ни одного звука. Лагерное начальство молчало, а узникам отвечали: "Его здесь нет". Официальное сообщение о смерти появилось лишь со временем.

Почему версии различаются

Архивные документы советских органов говорят о "внезапной сердечной смерти". Друзья и соратники настаивают: поэт был физически истощен многолетними заключениями, но внутренне силен и не склонен к самоубийству. Овсиенко и другие диссиденты связывают смерть с систематическим давлением и возможным умышленным доведением до гибели. Сомнения усиливает и то, что в то время на Западе активно обсуждалась кандидатура Стуса на Нобелевскую премию – и советская власть могла видеть в этом политическую угрозу.

Ранее OBOZ.UA писал, почему "дело" Василия Стуса не дает покоя историкам. В последние годы оно ожило снова. Так, отчасти поводом для этого стала книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", вышедшая в 2019 году.

