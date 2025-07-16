'Это послание к старому очкарику': Козловский сорвался в прямом эфире после конфликта с Кондратюком

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно окончательно закрыл долг перед Игорем Кондратюком, эмоционально высказался о бывшем продюсере. Долгое время исполнитель довольно осторожно комментировал свои непростые отношения с шоуменом, однако теперь решил не сдерживаться и назвал его "старым очкариком".

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Артист заговорил о ведущем во время прямого эфира в социальной сети TikTok. Он представил поклонникам свою новую композицию "Мала змогла", а одну из строк трека несколько переиначил, чтобы вспомнить об экс-продюсере.

"Ты думал, что без тебя расклеится малый, а малый смог. Это послание к старому очкарику", – выдал певец.

Однако такой комментарий Козловского в сторону Игоря Кондратюка вызвал негативную реакцию у некоторых пользователей сети. Юзеры отметили, что им неприятно наблюдать, как исполнитель насмехается над шоуменом.

Напомним, что знаменитости прекратили сотрудничество в 2012 году. Все треки, которые певец выпустил за время пребывания под продюсированием Игоря Кондратюка, принадлежали шоумену, однако Козловский продолжал исполнять их для фанатов, что стало причиной судебного иска о нарушении авторских прав. Ведущий хотел, чтобы бывший подопечный выплатил ему 3 миллиона гривен за незаконное использование хитов. Погасить долг Виталию Козловскому удалось лишь в мае 2025 года. Ради этого ему пришлось продать очень ценную вещь – родительскую квартиру.

Позже в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA Игорь Кондратюк признался, что решение исполнителя закрыть долг стало для него довольно неожиданным: "Слава Богу, к Козловскому вернулся разум. Решил рассчитаться – и хорошо. И извиниться, что вообще создал эту идиотскую ситуацию. Тема закрыта, я не хочу о ней и о нем больше говорить". В частности продюсер отметил, что не следит за творчеством бывшего подопечного и не имеет желания восстанавливать с ним любые отношения.

Прокомментировал Игорь Кондратюк и обвинения Козловского в том, что он якобы помогал своим взрослым сыновьям избегать мобилизации. Ведущий сказал: "Когда он заявил, что я "спрятал" сыновей, старшего Сергея это искренне возмутило. Он мне тогда сказал: "Что за чушь он несет?". Именно поэтому я настаивал, чтобы Козловский извинился – хотя бы за оскорбление моего старшего сына. Правило же простое, как дверь: никогда не говори того, чего не знаешь". Полное интервью с продюсером читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Козловский признался, как относится к Кондратюку после закрытия долга.

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