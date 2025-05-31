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"Так много в наших сердцах ненависти": Козловский признался, как относится к Кондратюку после закрытия долга

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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'Так много в наших сердцах ненависти': Козловский признался, как относится к Кондратюку после закрытия долга

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно окончательно закрыл долг перед бывшим продюсером Игорем Кондратюком, честно раскрыл, как сейчас относится к 63-летнему ведущему. По словам исполнителя, он не держит на него никаких обид и может искренне поблагодарить за возможность достичь успеха в музыкальной карьере.

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В частности, как отметил артист, сейчас мы живем в непростое время, когда вокруг и так много ненависти, поэтому надо учиться прощать. Об этом он рассказал в проекте "МУЗРУМ".

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"Вот вы вспомнили о Кондратюке. Я хочу сказать, что мы и так живем с вами во времена, когда так много в наших сердцах ненависти. Считаю, что сейчас времена, когда своих, украинцев, надо прощать, надо перед ними извиняться. Я уже сказал ему свое слово и сегодня не держу совсем никаких обид, никакой ненависти, и вы не держите. Ненависть нас поглощает и не дает нам возможности развиваться, идти вперед по жизни", – сказал звезда.

Стоит отметить, что Виталий Козловский смог добиться успеха в отечественном шоу-бизнесе после победы в первом сезоне проекта "Шанс", куда попал благодаря программе Кондратюка "Караоке на майдане". По словам знаменитости, он действительно благодарен продюсеру за то, что помог реализовать себя на сцене.

"Так много в наших сердцах ненависти": Козловский признался, как относится к Кондратюку после закрытия долга

"Я очень благодарен Игорю Кондратюку, в который раз я это уже подчеркиваю. Он появился в моей жизни в виде шанса, которым я воспользовался, и благодаря которому я сегодня, спустя 22 года, сижу в этой студии и пою для вас", – высказался певец.

"Так много в наших сердцах ненависти": Козловский признался, как относится к Кондратюку после закрытия долга

Напомним, что знаменитости прекратили сотрудничество еще в 2012 году. Все песни, которые Козловский выпустил в период, когда находился под продюсированием Кондратюка, принадлежали именно ведущему. Однако, несмотря на это, певец продолжал выполнять треки с того периода, что стало причиной судебного иска о нарушении авторских прав. Игорь Кондратюк требовал от бывшего подопечного выплатить 3 миллиона гривен за незаконное использование репертуара.

В мае 2025 года Козловский поставил точку в длительной судебной тяжбе и выплатил продюсеру долг. Как признавался артист, ради этого ему пришлось продать самое ценное – родительскую квартиру.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Козловский удивил, где сейчас старший сын Кондратюка, который имел проблемы со здоровьем.

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