'Так много в наших сердцах ненависти': Козловский признался, как относится к Кондратюку после закрытия долга

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно окончательно закрыл долг перед бывшим продюсером Игорем Кондратюком, честно раскрыл, как сейчас относится к 63-летнему ведущему. По словам исполнителя, он не держит на него никаких обид и может искренне поблагодарить за возможность достичь успеха в музыкальной карьере.

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В частности, как отметил артист, сейчас мы живем в непростое время, когда вокруг и так много ненависти, поэтому надо учиться прощать. Об этом он рассказал в проекте "МУЗРУМ".

"Вот вы вспомнили о Кондратюке. Я хочу сказать, что мы и так живем с вами во времена, когда так много в наших сердцах ненависти. Считаю, что сейчас времена, когда своих, украинцев, надо прощать, надо перед ними извиняться. Я уже сказал ему свое слово и сегодня не держу совсем никаких обид, никакой ненависти, и вы не держите. Ненависть нас поглощает и не дает нам возможности развиваться, идти вперед по жизни", – сказал звезда.

Стоит отметить, что Виталий Козловский смог добиться успеха в отечественном шоу-бизнесе после победы в первом сезоне проекта "Шанс", куда попал благодаря программе Кондратюка "Караоке на майдане". По словам знаменитости, он действительно благодарен продюсеру за то, что помог реализовать себя на сцене.

"Я очень благодарен Игорю Кондратюку, в который раз я это уже подчеркиваю. Он появился в моей жизни в виде шанса, которым я воспользовался, и благодаря которому я сегодня, спустя 22 года, сижу в этой студии и пою для вас", – высказался певец.

Напомним, что знаменитости прекратили сотрудничество еще в 2012 году. Все песни, которые Козловский выпустил в период, когда находился под продюсированием Кондратюка, принадлежали именно ведущему. Однако, несмотря на это, певец продолжал выполнять треки с того периода, что стало причиной судебного иска о нарушении авторских прав. Игорь Кондратюк требовал от бывшего подопечного выплатить 3 миллиона гривен за незаконное использование репертуара.

В мае 2025 года Козловский поставил точку в длительной судебной тяжбе и выплатил продюсеру долг. Как признавался артист, ради этого ему пришлось продать самое ценное – родительскую квартиру.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Козловский удивил, где сейчас старший сын Кондратюка, который имел проблемы со здоровьем.

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