'Продал самое ценное, что имел': Виталий Козловский признался, как ему удалось закрыть долг перед Кондратюком в более чем 3 млн грн

Певец Виталий Козловский рассказал, какой ценой ему удалось поставить точку в затянувшейся судебной тяжбе с бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Певец заявил, что ради урегулирования финансовых претензий и возвращения прав на свои старые песни он продал родительскую квартиру – место, которое считал самым ценным в своей жизни. Общий долг артиста составлял более 3 миллионов гривен, хоть точную сумму он не раскрывает.

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В разговоре с Маричкой Падалко певец поделился личными переживаниями, предшествовавшими этому решению. Его мама уже более 20 лет живет в Италии, а сама квартира в Киеве оставалась для певца символом памяти о детстве и отце. Именно поэтому идея ее продажи стала чрезвычайно тяжелым шагом.

"Мне очень трудно об этом говорить, потому что эта квартира для меня была ниточкой с моим отцом. И я позвонил маме и говорю, мам, мне нужна сегодня помощь от семьи. Я никогда этой помощи не просил. Мама, конечно, сказала, что я тебе доверяю, я тебя очень люблю, я очень хочу, чтобы ты и твоя семья уже наконец зажили, хватит выживать. И я пошел в это время на такой риск, продав самое ценное, что у меня было. Оно бесценно. И вопрос был закрыт", – рассказал Козловский.

Из полученных средств певцу удалось закрыть два ключевых финансовых вопроса. Первое – это выплата по судебным решениям, связанным с делом Кондратюка. Второе – возвращение полного каталога собственных песен, которые ранее находились в собственности продюсера. По словам Козловского, суммы были примерно одинаковые, хотя конкретные цифры он не озвучил, подчеркивая, что дело – не в деньгах, а во внутреннем освобождении.

"Не в цифрах дело. Сегодня дело в прощении. Я внутренне для себя простил Кондратюка. Потому что мою жизнь заполонила любовь моей семьи. Когда ты вечером берешь своего сыночка, купаешь, укладываешь его спать, целуешь. Мое сердце заполонила просто любовь. Я понял, что не место здесь ненависти, обидам. И этот вопрос надо закрыть", – признался артист.

Особенно эмоциональной для него стала часть интервью, где описал свое ощущение после того, как ему удалось вернуть права на весь музыкальный каталог. Певец сравнил это с возвращением к себе самому: "Ты знаешь, если свою жизнь сравнивать с книгой, то как будто из твоей книги жизни было вырвано первых 9 глав. И эта книга уже обесценена. Что бы там ни писалось дальше. Потому что никто не знает, какое начало. Или знают, но не могут уже его прочитать. И так же я и относился к себе. Я себя сам обесценивал".

Певец также признал, что на протяжении долгих лет ощущал потерю внутренних ресурсов, однако сейчас все удалось вернуть: "Когда я все-таки сделал так, что мои песни ко мне вернулись, то есть главы в мою книгу жизни вернулись, книга снова стала на свое место, на свою полочку. Она снова стала дороже, видимо, в цене. И продолжение этой книги, уже второй части, сейчас пишется".

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский в образе из 2000-х перепел на украинском "Пинаколаду" и в последний раз обратился к Кондратюку. Песня, которую артист 13 лет не мог исполнять из-за длительного конфликта с продюсером, теперь зазвучала по-новому.

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