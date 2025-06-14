'Что за чушь он несет?' Игорь Кондратюк впервые прокомментировал решение Виталия Козловского закрыть долги перед ним

Игорь Кондратюк впервые отреагировал на решение певца Виталия Козловского поставить точку в давнем конфликте: погасить судебные долги перед ним. Продюсер признался, что такой шаг стал для него "немного неожиданным".

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. В то же время продюсер рассказал о болезненном обвинении со стороны Козловского, которое касалось семьи Кондратюка.

"Да, для меня это было немного неожиданно, – комментирует Игорь Кондратюк решение Козловского поставить точку в многолетней долговой истории, – Но, слава Богу, к Козловскому вернулся разум. Решил рассчитаться – и хорошо. И извиниться, что вообще создал эту идиотскую ситуацию. Тема закрыта, я не хочу о ней и о нем больше говорить".

На вопрос, согласился бы на возобновление отношений в случае такой инициативы со стороны певца, продюсер ответил категорически: "Есть такое выражение: "Жизнь не стоит тратить на неблагодарных людей". Я могу подписаться под этими словами. Для меня история с Козловским завершилась еще в 2012 году, когда он решил уйти".

Также Кондратюк отметил, что не следит за творчеством бывшего подопечного, не слышал украиноязычные переводы его песен и не намерен комментировать нынешнюю карьеру артиста: "Мы сделали хорошую работу. Я имею в виду так называемые старые хиты Козловского. Но повторяю: комментировать то, что он делает сейчас, мне неинтересно".

Отдельно Кондратюк вспомнил момент, который особенно задел его – обвинения Козловского в том, что якобы продюсер помогал взрослым сыновьям избегать мобилизации: "Когда он заявил, что я "спрятал" сыновей, старшего Сергея это искренне возмутило. Он мне тогда сказал: "Что за чушь он несет?". Именно поэтому я настаивал, чтобы Козловский извинился – хотя бы за оскорбление моего старшего сына. Правило же простое, как дверь: никогда не говори того, чего не знаешь".

Напомним, недавно Виталий Козловский публично извинился перед Кондратюком за свои обвинения в адрес семьи Кондратюка. Как рассказал Козловский в разговоре с телеведущей Маричкой Падалко, во время полномасштабного вторжения Сергей Кондратюк добровольно присоединился к рядам ВСУ: "Хочу сказать, что не так давно я обвинял Кондратюка в том, что если бы его сыновья служили, то он бы, возможно, себя и вел во время войны иначе, в том числе и по отношению ко мне. Я узнал из достоверных источников, что его сын Сергей сейчас служит, что он стал добровольцем и пошел в армию. Так же прошу прощения у Кондратюка за то, что я так сказал. Я этого не знал".

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский признался, как ему удалось закрыть долг перед Кондратюком в более чем 3 млн грн. Пришлось продать самое ценное.

Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 15 июня.

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