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"Что за чушь он несет?" Игорь Кондратюк впервые прокомментировал решение Виталия Козловского закрыть долги перед ним

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
2 минуты
3,3 т.
'Что за чушь он несет?' Игорь Кондратюк впервые прокомментировал решение Виталия Козловского закрыть долги перед ним

Игорь Кондратюк впервые отреагировал на решение певца Виталия Козловского поставить точку в давнем конфликте: погасить судебные долги перед ним. Продюсер признался, что такой шаг стал для него "немного неожиданным".

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. В то же время продюсер рассказал о болезненном обвинении со стороны Козловского, которое касалось семьи Кондратюка.

"Что за чушь он несет?" Игорь Кондратюк впервые прокомментировал решение Виталия Козловского закрыть долги перед ним

"Да, для меня это было немного неожиданно, – комментирует Игорь Кондратюк решение Козловского поставить точку в многолетней долговой истории, – Но, слава Богу, к Козловскому вернулся разум. Решил рассчитаться – и хорошо. И извиниться, что вообще создал эту идиотскую ситуацию. Тема закрыта, я не хочу о ней и о нем больше говорить".

На вопрос, согласился бы на возобновление отношений в случае такой инициативы со стороны певца, продюсер ответил категорически: "Есть такое выражение: "Жизнь не стоит тратить на неблагодарных людей". Я могу подписаться под этими словами. Для меня история с Козловским завершилась еще в 2012 году, когда он решил уйти".

Также Кондратюк отметил, что не следит за творчеством бывшего подопечного, не слышал украиноязычные переводы его песен и не намерен комментировать нынешнюю карьеру артиста: "Мы сделали хорошую работу. Я имею в виду так называемые старые хиты Козловского. Но повторяю: комментировать то, что он делает сейчас, мне неинтересно".

"Что за чушь он несет?" Игорь Кондратюк впервые прокомментировал решение Виталия Козловского закрыть долги перед ним

Отдельно Кондратюк вспомнил момент, который особенно задел его – обвинения Козловского в том, что якобы продюсер помогал взрослым сыновьям избегать мобилизации: "Когда он заявил, что я "спрятал" сыновей, старшего Сергея это искренне возмутило. Он мне тогда сказал: "Что за чушь он несет?". Именно поэтому я настаивал, чтобы Козловский извинился – хотя бы за оскорбление моего старшего сына. Правило же простое, как дверь: никогда не говори того, чего не знаешь".

"Что за чушь он несет?" Игорь Кондратюк впервые прокомментировал решение Виталия Козловского закрыть долги перед ним

Напомним, недавно Виталий Козловский публично извинился перед Кондратюком за свои обвинения в адрес семьи Кондратюка. Как рассказал Козловский в разговоре с телеведущей Маричкой Падалко, во время полномасштабного вторжения Сергей Кондратюк добровольно присоединился к рядам ВСУ: "Хочу сказать, что не так давно я обвинял Кондратюка в том, что если бы его сыновья служили, то он бы, возможно, себя и вел во время войны иначе, в том числе и по отношению ко мне. Я узнал из достоверных источников, что его сын Сергей сейчас служит, что он стал добровольцем и пошел в армию. Так же прошу прощения у Кондратюка за то, что я так сказал. Я этого не знал".

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский признался, как ему удалось закрыть долг перед Кондратюком в более чем 3 млн грн. Пришлось продать самое ценное.

Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 15 июня.

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