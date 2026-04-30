'Это не русский, это – харьковский'. Актриса Буйновская вспомнила, как едва не погубила карьеру из-за языкового протеста

Украинская актриса родом из Харькова Юлия Буйновская рассказала, как в начале обучения в университете Карпенко-Карого могла потерять возможность реализовать себя в профессии из-за незнания украинского языка и внутреннего сопротивления его изучению. По словам артистки, известной по ролям в сериале "Парочка слідчих" и фильме "Мавка. Справжній міф", ситуация была настолько сложной, что преподаватели даже рассматривали вариант ее отчисления.

Об этом Буйновская рассказала в интервью Маричке Падалко, подробно описав свой путь от полного непонимания языка до осознанной необходимости им владеть для работы в украинской индустрии.

Актриса отметила, что приехала на обучение из Харькова без знания украинского, что существенно усложнило процесс. Она не могла импровизировать даже в рамках учебной программы, поскольку просто не владела языком на достаточном уровне.

"Я украинский еще не знала. Вот в чем проблема была. Я не могла импровизировать даже на той прозе. Я пришла с абсолютным незнанием", – вспомнила она.

Несмотря на то, что формально школа была украиноязычной, по словам Буйновской, в повседневной жизни почти никто не общался на украинском. Исключением была только преподавательница профильного предмета, для которой принципиальным было использование государственного языка.

Первые курсы обучения стали для актрисы испытанием. Она призналась, что не только не знала языка, но и не имела желания его изучать.

"У меня был протест. Я не хотела учить украинский язык. Я не понимала: если мы все общаемся на русском, играем русские пьесы, зачем это нужно", – объяснила Буйновская.

В частности, актриса привела фразу своего отца, которая, по ее словам, долгое время влияла на ее восприятие языка: "Это не русский, это – харьковский". Именно с таким представлением она росла, что впоследствии стало одной из причин ее внутреннего сопротивления.

Ситуацию осложняло и то, что из-за языкового барьера она не могла полноценно выражать свои мысли, что создавало ложное впечатление о ее профессиональных качествах. Преподавательница даже назвала ее "бестемпераментной" и планировала отчислить.

Переломным стал второй курс, когда актриса осознала, что без знания украинского не сможет реализовать себя в профессии. Впоследствии она начала активно учить язык, хотя процесс был сложным. Окончательным толчком стал отказ в роли в одном из проектов именно из-за языкового вопроса.

"Мне откровенно сказали: "Юля, все прекрасно. Но язык у тебя паршивый", – вспомнила актриса.

После этого Буйновская вместе с мужем приняла решение полностью перейти на украинский в повседневной жизни. По ее словам, это было сделано сознательно – сначала, чтобы иметь возможность работать в украинских проектах.

Артистка утверждает: тогда было сложно даже на съемочных площадках, где продолжали общаться на русском. Однако постепенно ситуация изменилась.

"Когда мысли стали украинскими, тогда почувствовала, что она моя", – подытожила актриса.

