Интервьюер Эмма Антонюк попала в скандал из-за 'схидняков' и ВПЛ: что возмутило общество

Украинский интервьюер и блогер Эмма Антонюк оказалась в центре общественного возмущения после высказываний о жителях востока Украины и внутренне перемещенных лиц, которые прозвучали в одном из ее интервью. Пользователи соцсетей обвинили ее в распространении стереотипов и пренебрежительной риторике.

Резонанс вызвали фрагменты разговора с Мариам Найем, где Антонюк описывала опыт работы в прифронтовых селах в рамках ее проекта по наполнению библиотек украиноязычными книгами "Різниця Є". Пользователи обвинили интервьюера в пренебрежительной риторике и обобщениях, которые, по их мнению, унижают людей с востока и ВПЛ. Сама блогер отвергла эти упреки и заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

Что именно сказала Антонюк

Резонанс вызвали фрагменты интервью, где Антонюк рассказывала о своем проекте по обеспечению библиотек в селах и прифронтовых регионах новыми книгами в рамках ее проекта "Різниця Є". Она описывала, как в некоторых населенных пунктах появление сотен украинских книг становится событием, а также упоминала людей старшего возраста, которые раньше читали преимущественно русскоязычную литературу.

Отдельную реакцию вызвали формулировки, в которых она говорила о "русскоязычных людях с проблемами идентичности" и употребляла эмоционально окрашенные выражения. Также Антонюк описывала ситуации, когда ВПЛ, приходя за гуманитарной помощью в библиотеки, начинают брать украинские книги и "подсаживаются на чтение".

"Когда в библиотеку сотни новых книг приходит – это событие. Нам тяжело представить, потому что мы годами можем не показываться с библиотеке, – говорила Эмма Антонюк. – Но когда в селе Рогань появляется 700 книг, пенсионеры, всю жизнь "русскоговорящие", которые читали только русские детективы, начинают становиться в очередь за "Бриджертонами". Они не говорили на украинском, но библиотекарь говорит: "Эта история меня очень сильно впечатлила". Нам надо в это инвестировать... Мы отправляем новые книги в сельские или русифицированные библиотеки, библиотеки, где списали российские фонды, и где не осталось украинских".

По ее мнению, инвестиции в библиотеки могут влиять на культурные процессы и даже политические настроения, ведь "нарративы меняют мир". Она также делилась идеей превращения сельских библиотек в современные культурные хабы с доступом к интернету и бесплатным кофе.

"Если мы приедем в какие-то прифронтовые села спросить, где пункт выдачи гуманитарной помощи, укажут на библиотеку, потому что это часто коммунальное помещение и там это делают. Чаще всего, когда ВПЛ приходят за маслом, какой-то одеждой, крупами, а там хоп – и появилось 350 абсолютно новых книг украинской. Конечно, они берут книжки и подсаживаются на книжки, а эти люди, "русскоговорящая челюсть", они были русифицированны, у них были проблемы с идентичностью. Они первый раз в жизни читают "Тигриловов" Ивана Богряного и охр*нивают", – именно этот сказанный интервьюеркой момент больше всего возмутил украинцев.

Она также добавила: "Если мы будем говорить к людям нашими историями или историями на нашем языке, мы никогда не знаем, где это сработает. А иногда это может сработать в этой кабинке для голосования, когда Бойко больше не может "зачистить твой язык", потому что твоим "языком" мисс Фезерингтон признавалась в любви какому-то мужчине. ... Если бы мы могли делать из сельских библиотек мощные хабы, мы бы потом имели лучшие результаты голосований и никаких ОПЗЖ бы не появилось".

Реакция соцсетей

После появления интервью в Threads пользователи массово начали публиковать собственные истории, отрицая озвученные обобщения. Люди с востока и юга Украины отмечали, что хорошо знают украинскую литературу и культуру, а многие учились на украинском еще с детства.

Там вспоминали об участии во всеукраинских олимпиадах, исследованиях творчества Василия Стуса, Николая Хвылевого и других украинских авторов. Некоторые пользователи подчеркивали, что даже в русифицированной среде сознательно выбирали украинский язык и культуру, часто вопреки давлению.

Часть сообщений обращала внимание на то, что подобные нарративы о "неосведомленном востоке" являются устаревшими и упрощенными. Люди писали, что такие высказывания стирают разнообразие опытов и создают образ "другого", который не соответствует реальности.

Отдельно критиковали тональность, в которой, по словам комментаторов, ВПЛ и жители прифронтовых регионов подаются как объект наблюдения. В частности отмечали, что это создает ощущение превосходства и усиливает разделение между украинцами.

"Дорогая Эмма... Как ВПЛ хочу вам сказать, что Багряного я читала еще до того, как это стало мейнстримом! Представьте, мы там, на востоке, учили и знали украинский со своей "русскоговорящей челюстью". А я даже умудрилась победить во всеукраинском конкурсе с работой по Шестдесятникам и, в частности, по творчеству В. Стуса. Когда уже наконец исчезнет этот нарратив о том, что мы там, на востоке, не знали и не читали украинское?"

"Багряный из Ахтырки и Стус, который вырос в Донецкой области, оф*гивают".

"Немножко странно, если честно, будто ВПЛ – это какие-то зверюшки, за которыми интересно наблюдать. Еще и пошли книгу на украинском купили, это же надо!"

"А Багряный из моего города, получается, то самое быдло восточное".

"Когда-то одна такая дама меня убеждала, что "вы там на востоке даже Хвылевого не знаете". Между тем я была из городка, где он учился и жил до того, как переехал в Харьков, и за свою жизнь написала множество работ о нем. Меня удивляют эти люди, которые думают, что люди на востоке обезьянки какие-то".

"Больше ярлыков! Навешивайте на нас больше ярлыков: и на мою украиноязычную бабушку, которая всю жизнь прожила на Донбассе и читала Марка Вовчка; и на мою маму, которая обожала Багряного и рассказывала мне о Медведчуке, который был "адвокатом" Стуса. Давай, Эмма, расскажи мне, какая я "малороссиянка", потому что родилась и выросла в Донецкой области, и которая знает, что война началась не в 2022-м году".

"Если бы она в этой своей речи просто добавила бы слово "большинство", разве был бы повод с этим ее тезисом спорить? Ну и немножко по-другому сформулировала, ок. Без "челюсти".

"Я из Ровно. В моем детстве почти везде были кассеты "Союз", на зарубежной литературе мы читали почти все произведения на русском языке, потому что украинских книг почти не было. Никакой существенной разницы между востоком и западом не было, потому что русифицированы были тотально все, но Эмма придумала восток, который не знает украинских писателей. Так и здесь их не знали одинаково".

Ответ Антонюк и "закрытие" проекта

На фоне критики Эмма Антонюк опубликовала несколько InstaStories, где заявила, что ее позицию исказили. Она подчеркнула, что не намеревалась унижать ВПЛ или жителей востока.

В то же время блогер довольно резко отреагировала на упреки и поставила под сомнение вовлеченность критиков в реальную помощь библиотекам. После этого она объявила о якобы завершении своего проекта "Різниця Є", который предусматривал поставку книг в сельские и прифронтовые библиотеки.

Антонюк объяснила, что в течение нескольких лет самостоятельно координировала работу с библиотеками, тратя значительные ресурсы, время и средства. По ее словам, это была ежедневная работа, которая оставалась незаметной для широкой аудитории.

Она поблагодарила партнеров, в частности книжные магазины, которые помогали с логистикой, а также библиотекарей и читателей, которые участвовали в проекте. Также уточнила, что последние партии книг еще получат несколько библиотек в разных областях Украины.

Кроме этого, Антонюк заявила, что часть пользователей сознательно ищет поводы для возмущения, и выразила мнение, что подобные конфликты возникают легче, чем поддержка культурных инициатив.

Уже на следующий день интервьюер опубликовала пост, в котором объяснила, что все же общественная потребность в книгах перевешивает ее желание бросить свою инициативу из-за хейта. Она также отметила, что в разговоре пересказывала истории библиотекарей, с которыми общалась лично, а не обобщала опыт всех жителей востока или ВПО.

"На моей почте – сотни запросов из разных сел по всей Украине. И я им обещала книги. И я им пришлю книги. Даже моя дебютная книга, которая уже пошла в печать, также посвящена этому проекту и всем, кто потерял дом. Часть библиотек я запаковываю сама за свой счет. Точнее, в счет рекламных контрактов. Часть – через благотворительные публичные беседы в партнерстве с "Книгарнею Є". Ну все. "Різниця Є" будет жить, потому что истории на украинском должны быть там, где Россия веками их уничтожала. В Украине это повсеместно. И это надо исправлять", – отметила она.

По словам блогера, речь шла об отдельных случаях и конкретных наблюдениях работниц библиотек, которые делились своими результатами работы с читателями. Она подчеркнула, что эти истории не касаются всех и не имели целью описать целую группу людей.

"Я точно вижу, что подавляющее большинство людей, которые возмутились этим высказываниям, не смотрели интервью. А затем и не заметили фразы "и если бы я не слышала эти истории от библиотекарей". То есть оказывается я не говорила о вашем личном опыте (тяжелом, трагическом, который мне лично не приходилось переживать). А всего на всего пересказывала истории, которыми хвастались библиотекари в частных разговорах. И да, эти истории не были лично о вас", – отметила интервьюерка.

В то же время Антонюк объяснила, почему не просила извинений после волны критики. Она отметила, что не считает корректным извиняться за интерпретации, которые, по ее мнению, не соответствуют сказанному в интервью.

Как сообщал OBOZ.UA, это далеко не первый резонансный инцидент с участием Эммы Антонюк. Ранее она имела публичный конфликт с певицей Кристиной Соловий после интервью, в котором поднимались темы сексуализации и литературных образов.

После выхода разговора Антонюк заявляла, что артистка могла находиться в нетрезвом состоянии во время записи, а также рассказывала о деталях, которые не вошли в финальную версию видео. Позже напряжение между ними усилилось из-за других публичных заявлений и действий, что еще больше закрепило за Антонюк репутацию интервьюера, которая работает с провокационными темами и не избегает острых формулировок.

