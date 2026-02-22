'Это мои последние слова'. Звезда 'Все женщины – ведьмы', который умер от неизлечимой болезни, оставил тайное послание своим дочерям

Американский актер Эрик Дейн перед смертью 19 февраля оставил трогательное видеопослание своим дочерям – 15-летней Билли и 14-летней Джорджии. Запись обнародовали уже после того, как он ушел из жизни, в рамках документального проекта Netflix "Последние слова знаменитостей".

Видео дня

Видео с обращением к дочерям появилось в открытом доступе. Звезда сериалов "Зачарованые", "Анатомия Грей" и "Эйфория" умер в возрасте 53 лет от бокового амиотрофического склероза. О своем диагнозе актер сообщил весной 2025 года, но болезнь стремительно прогрессировала.

50-минутное интервью было записано за несколько месяцев до смерти. По условиям проекта, его должны были опубликовать только посмертно. В финале разговора Дейна оставили наедине с камерой, чтобы он мог обратиться непосредственно к детям.

"Билли и Джорджия, эти слова для вас. Я пытался. Иногда я спотыкался, но я старался. В общем, мы отлично провели время, не так ли? Я помню все наши моменты на пляже. Вы двое, я и мама в Малибу, Санта-Монике, Гавайях, Мексике", – начал свою речь актер.

В своем послании дочерям Дейн очертил четыре принципа, которым научился во время борьбы с болезнью. Первый – жить в настоящем и не зацикливаться на прошлом или страхах будущего. Второй – обязательно найти то, что вдохновляет, и посвятить этому себя. Третий – выбирать друзей, которые поддерживают без условий и осуждения. Четвертый – бороться до конца, даже когда обстоятельства кажутся безнадежными.

В конце обращения он добавил: "Вы мое сердце. Вы мое все. Спокойной ночи. Я люблю вас. Это мои последние слова".

Актер признал, что боковой амиотрофический склероз постепенно забрал его физические возможности – он потерял функцию правой руки, испытывал трудности с речью и передвигался на кресле колесном. Несмотря на это, продолжал работать настолько, насколько позволяло состояние здоровья, и выступал за повышение осведомленности о болезни.

Ранее OBOZ.UA писал, что 11 февраля оборвалась жизнь американского актера Джеймса Ван Дер Бика, наиболее известного аудитории благодаря роли Доусона Лири в драматическом сериале "Бухта Доусона". Его сердце перестало биться в возрасте 48 лет из-за сложной болезни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!