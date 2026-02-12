От рака умер актер 'Бухты Доусона' Джеймс Ван Дер Бик: как болезнь всего за год изменила одного из самых красивых мужчин мира

11 февраля оборвалась жизнь американского актера Джеймса Ван Дер Бика, наиболее известного аудитории благодаря роли Доусона Лири в драматическом сериале "Бухта Доусона". Его сердце перестало биться в возрасте 48 лет из-за сложной болезни – колоректального рака, злокачественной опухоли, развивающейся из эпителия толстой или прямой кишки.

Трагическую новость сообщила супруга знаменитости в социальной сети Instagram. Она отметила, что в последние дни жизни Джеймс Ван Дер Бик был очень мужественным, а также попросила обеспечить их семье приватность в этот сложный период.

"Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик спокойно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Есть многое рассказать о его мечтах, любви к человечеству и священности времени. Эти дни еще настанут. А сейчас мы просим о спокойствии и приватности, чтобы оплакивать нашего любимого мужа, отца, сына, брата и друга", – говорится в сообщении.

Кроме того, женщина распространила ссылку на платформу GoFundMe, которую создали ее друзья, чтобы люди могли делать денежные пожертвования на "необходимые расходы на проживание, оплату счетов и образование детей".

Что известно о звезде "Бухты Доусона"

Джеймс Ван Дер Бик родился 8 марта 1977 года в городе Чешир, штат Коннектикут. Связать свою жизнь с актерством он решил с довольно юного возраста, поэтому уже в 15 лет попросил маму отвезти его в Нью-Йорк, чтобы развивать карьеру. Впоследствии артист дебютировал на Бродвее, а в 18 лет получил главную роль в мюзикле "Шенандоа" и появился на экранах в фильме "Ангус".

В конце 1990-х и 2000-х годах Джеймс Ван Дер Бик был одним из самых известных лиц на телевидении. Он сыграл центрального персонажа в культовом подростковом сериале "Бухта Доусона", а позже в драме "Студенческая команда". В этот период журнал People внес Джеймса Ван Дер Бика в перечень "50 самых красивых людей мира".

Актер активно развивал свою карьеру, пока на пути не стала сложная болезнь. В 2023-м у Джеймса Ван Дер Бика диагностировали колоректальный рак, однако публике он сообщил об этом только через год. Как отмечал артист, когда он начал чувствовать первые симптомы расстройства кишечника, подумал, что должен изменить рацион питания. Знаменитость отказался от кофе и сливок, однако состояние не улучшалось, поэтому он обратился к врачу.

Джеймсу Ван Дер Бику сделали колоноскопию, после чего врач сообщил неутешительный диагноз. Разговор с медиком актер описывал так: "Гастроэнтеролог сказал – в своей самой приятной манере общения с пациентами – что это рак. Я думаю, что впал в шок". Артист не раскрывал деталей по борьбе с болезнью, однако обычно колоректальный рак лечат химио или лучевой терапией.

Об онкологии Джеймс Ван Дер Бик рассказал и шестерым своим детям Оливии, Анабель, Эмилии, Гвендолин, Джошуа и Джеремии. По словам знаменитости, сыновья и дочери чувствовали, что с ним что-то не то, поэтому он решил быть с ними максимально честным.

В свой 48-й день рождения актер откровенно признавался, что время борьбы с раком оказалось для него очень сложным:"Я столкнулся со смертью лицом к лицу, и все те определения, которые были для меня так важны, были отобраны у меня. Я больше не мог быть мужем, который помогал своей жене. Я больше не мог быть отцом, который мог забрать своих детей, уложить их спать и быть рядом с ними. Я не мог быть кормильцем, потому что не работал".

Однако, несмотря на все трудности, Джеймс Ван Дер Бик все же вернулся на телевидение. В марте 2025 года стало известно, что он воплотился в персонажа Гриффин в проекте The Masked Singer. В мае того же года знаменитость объявил: его утвердили на роль постоянного гостя в предстоящем сериале Elle, который является приквелом к фильму "Блондинка в законе".

За два месяца до смерти Джеймс Ван Дер Бик рассказал в одном из интервью, что его внешность сильно изменилась. Организм актера был ослаблен, он подцепил желудочную инфекцию и очень сильно похудел.

