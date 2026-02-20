Звезда сериалов 'Зачарованные' и 'Анатомия страсти' умер из-за тяжелой болезни, от которой не существует лекарств

19 февраля оборвалась жизнь американского актера и звезды популярных сериалов "Зачарованные", "Анатомия страсти" и "Эйфория" Эрика Дэйна. Его сердце остановилось в возрасте 53 лет из-за редкого неизлечимого заболевания – бокового амиотрофического склероза (БАС).

Видео дня

Трагическую новость сообщает CNN со ссылкой на официальное заявление представителя знаменитости. Отмечается, что свои последние дни артист провел в кругу родных.

"С прискорбием сообщаем, что Эрик Дейн умер в четверг после мужественной борьбы с БАС. Он провел свои последние дни в окружении близких друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей: Билли и Джорджии, которые были центром его мира", – говорится в сообщении.

О своем страшном диагнозе Эрик Дейн сообщил поклонникам весной 2025 года. Как делился знаменитость, первым "тревожным звоночком" стала слабость в правой руке, что и заставило его обратиться к врачу. Однако, несмотря на болезнь, актер не ставил на себе крест и продолжал сниматься в проектах, пока мог физически это делать.

"В конце концов, все, чего я хочу, это проводить время с семьей и немного поработать, если смогу. Я не думаю, что это конец моей истории. Я просто не чувствую в своем сердце, что это конец для меня", – делился кинозвезда.

Но болезнь прогрессировала и сильно меняла Эрика Дейна. К июню 2025 года он полностью потерял функцию правой руки, осенью уже не мог внятно говорить, а в октябре начал передвигаться на кресле колесном.

Боковой амиотрофический склероз – это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее клетки головного и спинного мозга, которые отвечают за произвольные движения. Первые симптомы болезни, среди которых проблемы с речью, слабость в руках или ногах, могут появиться внезапно и постепенно распространяться по всему телу. Болезнь вызывает прогрессирующий паралич мышц, дыхательные расстройства, сильную потерю веса и нарушение концентрации внимания.

Сейчас лекарств от БАС не существует, поэтому в большинстве случаев после установления диагноза люди живут от трех до пяти лет. Однако случаются и исключения. Английскому физику-теоретику Стивену Хокингу диагностировали БАС в 23 года, однако он умер аж в 76.

Что известно об Эрике Дейне

Эрик Уильям Дейн родился 11 ноября 1972 года в Сан-Франциско, США. Во время учебы знаменитость активно занимался спортом и был участником университетской команды по водному поло, но после того, как сыграл в постановке "Все мои сыновья" захотел связать жизнь с актерской карьерой.

В 1993 году Эрик Дейн переехал в Лос-Анджелес, где начал делать первые шаги в индустрии кино. Он снялся в The Wonder Years, "Женаты... и с детьми" и "Розанна", благодаря чему привлек внимание режиссеров. Актера начали приглашать в значительно более масштабные проекты, такие как "Зачарованные" и "Анатомия страсти", которые принесли ему бешеную популярность. Среди других известных картин с участием Дейна: "Дрейф", "Люди Икс: Последняя битва" и "Эйфория".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что от рака умер актер "Залива Доусона" Джеймс Ван Дер Бик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!