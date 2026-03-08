'Эта тема 'греет' уши многим'. Вячеслав Хостикоев – о семейном расколе, бизнесе в пластической хирургии и болезненных публичных ярлыках

Вячеслав Хостикоев – один из самых заметных актеров столичного Театра Франко. В его репертуаре – "Несравненная", "Кайдашева семья", "Наш класс", "Люкс для иностранцев" и другие яркие работы. Отдельной вехой стала роль Демьяна Халявского в культовой "Конотопской ведьме". В то же время Хостикоев – один из самых узнаваемых голосов страны, топовый артист дубляжа. Представитель известной творческой династии, сын легендарных украинских актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева.

В интервью OBOZ.UA Вячеслав Хостикоев откровенно рассказал, почему "Конотопская ведьма" стала феноменом театра, как дубляж превратился для него в дело жизни, почему не боится хейта и не придает чрезмерного значения формальностям в отношениях с избранницей – актрисой Анастасией Рулой. А еще – о семейных недоразумениях, мамином юбилее, опыте бизнеса в пластической хирургии и поиске внутреннего равновесия.

– Вячеслав, в чем секрет "Конотопской ведьмы"? Это действительно лучший спектакль Театра Франко? Почему именно он стал самым известным?

– На мой взгляд, "Конотопская ведьма" сработала потому, что все элементы сошлись. Режиссура, сценография, художественное решение, музыка, актерские работы – когда каждый цех делает свое дело на максимум, возникает тот самый эффект целостности. Зритель это чувствует. Подозревали ли мы, что она так "выстрелит"? Если честно – нет. Сначала это была просто новая премьера в репертуаре театра. А потом что-то щелкнуло – и началось. Очереди, аншлаги, продажа билетов за несколько минут, перекупщики. Очень важно и то, что театр правильно среагировал на волну популярности. Дирекция быстро поняла: внимание надо направить на что-то большее. И спектакль стал не только культурным событием, но и площадкой для помощи военным. После показов мы проводим аукционы, я веду сборы. И, честно, для меня это даже важнее личного сценического успеха. Спектакль сыграю любой – это моя профессия. Но когда популярность работает на что-то большее – это ценно.

В случае с "Конотопской ведьмой" надо отдать должное и грамотной пиар-кампании. Потому что можно быть гениальным актером, но если тебе не дают роли – о тебе просто не узнают. Так же и со спектаклем: если его не подсветить, он может остаться незамеченным. Но тут важно и другое – пиар не спасет слабую работу. Можно кричать на весь интернет: "Посмотрите, это сенсация!" – а зритель придет и скажет: "Ну, нормально". И все. А здесь сработал баланс. Сильный спектакль – сильное продвижение. Не обошлось и без магии, потому что такой успех нельзя математически просчитать. И повторить искусственно. Лучший ли это спектакль театра? Я бы не стал так категорично формулировать. У Театра Франко огромная история и спектакли, которые становились легендами. Та же "Кайдашева семья" – ее играют уже почти два десятилетия, более четырехсот показов.

– Не секрет, что большую часть в вашей творческой жизни занимает дубляж. Интересуетесь ли вы тем, каковы актеры, голоса которых вы озвучиваете, за кадром? Смотрите ли их интервью, пытаетесь понять их как людей?

– Дубляж для меня стал буквально – школой актерского мастерства. Если бы не он, я бы не рос так быстро профессионально. У нас, к сожалению, не такой широкий выбор ролей в кино, как хотелось бы. И из-за войны это еще ощутимее: кто-то ушел на фронт, кто-то уехал, кто-то просто поставил карьеру на паузу. И я никого не осуждаю – каждый делает свой выбор. Это сложная тема, она точно на отдельный долгий разговор. Я с большим уважением отношусь к людям, которые остались здесь. Живут, работают, держат экономику, культуру, быт. Уже не говорю о военных, волонтерах, врачах – это вообще другой уровень жертвенности. У меня было много дискуссий с друзьями, которые уехали. Они говорят: "Ты должен уважать наш выбор. Мы никому ничего не должны. Это наш путь". И я отвечаю: да, это выбор. Но не могу поставить его в один ряд с выбором человека, который идет на фронт. Это разные масштабы. Но не осуждаю и не пытаюсь кого-то переубедить.

Возвращаясь к дубляжу, для меня он стал тем местом, где могу развиваться даже в это сложное время, в котором живем. Это моя лаборатория. Ты имеешь перед собой актера мирового уровня – с его нюансами, ритмом, внутренней логикой. И учишься. Разбираешь, как он мыслит в сцене, как держит паузу, как "ломает" интонацию. Это постоянный анализ. Смотрю ли я их интервью? Да, если мне интересно понять природу человека. Но не всегда, иногда достаточно работы в кадре – там все есть.

Сначала малым я просто работал, потому что мне нравилось и у меня получалось. А потом заметил: одна главная роль, вторая, третья – и ты уже рядом с мастодонтами, которых раньше сам слушал и восхищался. И самое приятное – это обратная связь. Когда старший актер на студии останавливает тебя: "Славчик, одну минутку, слышал последнюю работу – блестяще". И ты понимаешь: это говорит человек, который записал сотни, а может, тысячи ролей. Сейчас у меня за плечами тоже много работ. Но продолжаю учиться. Потому что дубляж – это постоянное движение. Постоянный контакт с сильными актерами.

– Есть ли актеры, к кому испытываете особую симпатию?

– Наверное, один из самых интересных – Тимоти Шаламе. Его карьера сейчас летит как ракета, и это отзывается во мне, потому что от того, сколько ролей он получает, зависит и моя работа. Все знают, что я работаю с его голосом. А персонажи, которых получает этот актер, просто фантастические. Это и главная роль в эпической саге "Дюна", и в мюзикле "Вонка". Или драматического Генриха V в "Короле", упрямого и амбициозного монарха, который ведет Англию на битву против Франции, манипулируя при этом коварными придворными. Каждая такая роль дает невероятную возможность расширять твой актерский диапазон. И этот опыт потом можно применить и в нашем кино, и в театральных работах.

– А если говорить о заработках: это хорошие деньги?

– Если раз в неделю пришел, что-то начитал – нет. В дубляже ты больше вкладываешь себя, чем получаешь финансово. Чтобы зарабатывать условные 20-30 тысяч гривен в месяц, надо реально крутиться. Быть в обойме, работать на нескольких студиях параллельно, иметь записи почти каждый день. Я к этому пришел не сразу. Более десяти лет в профессии – и только потом почувствовал, что могу зарабатывать этим. Сейчас работаю практически ежедневно. Иногда пытаюсь буквально силой вписать себе выходной в график. Потому что надо еще и жить. Иметь свои интересы, маленькие радости. Я, например, очень люблю гейминг – компьютерные игры для меня это способ перезагрузиться. Но даже чтобы просто сесть за компьютер или PlayStation, надо найти для этого время. Но в то же время понимаю: занимаюсь тем, что люблю.

– Прочитала в одном интервью, что вы несколько раз думали уйти из актерства. Если не эта профессия – то какая?

– Наверное, бизнес. Мне это интересно. Хотя сейчас не хватает времени. Но был период, когда серьезно погрузился в эту сферу. Мы работали с турецким медицинским центром эстетической хирургии – это клиника в Стамбуле, ориентированная преимущественно на международных пациентов. Речь шла об открытии представительства в Киеве. Идея была создать сопровождение: консультировать, объяснять все этапы, готовить человека морально и информационно, чтобы четко понимал, куда едет, что будет происходить. В перспективе планировалось приглашать врачей сюда. Турецкие клиники, кстати, в свое время очень грамотно сработали: сделали пластическую хирургию доступной – и запустили волну медицинского туризма. К ним поехал весь мир. Но с началом вторжения реализовать наши планы стало практически невозможно. Проект поставили на паузу.

Во время войны мы создали компанию – раздавали бронеплиты, амуницию, все, что могли достать и изготовить – некоторые заводы давали бесплатно комплектующие. Тероборона, Нацгвардия – очень много подразделений прошли через нас. Помню, мы тогда даже в YouTube выходили в топ – просто потому, что запрос был бешеный. Людям нужна была защита – и мы пытались ее дать. Но со временем стало понятно: если только раздавать бесплатно, то от компании ничего не останется. Попробовали найти баланс: чтобы работал магазин для тех, кто может купить, а часть прибыли пустить на изготовление бесплатных бронеплит для военных. Потом, слава Богу, государство постепенно перекрыло дефицит амуниции. И в какой-то момент мы уже просто стали не так нужны. Но работы успели выполнить очень много. И самое ценное – благодарность военных. Конечно, были и те, кто писал в комментариях, что мы барыги, что это просто магазин. Но объяснять что-то людям, которые не хотят слышать, – бесполезное дело.

И если честно, уже давно не воспринимаю хейт болезненно. Вот вам показательная история. У нас был большой благотворительный тур за границей. Поехали со спектаклями, собирали средства для Украины. Привезли 4 миллиона 700 тысяч гривен. Я лично продавал лоты на аукционах, общался с людьми, мотивировал. Работали месяц без остановки. И что вижу в медиа? Первый заголовок: "Хостикоев – потомок известной семьи – покинул Украину". Большое фото. И все. Никто не разбирается, куда, зачем, на сколько и с чем ты вернулся. Другая история: появляется новость, что я в Лондоне во время другого тура получил награду от Валерия Залужного. И понеслось – "уклонист", "живет в Британии", "горя не знает". Меня записали в уклонисты... Ты смотришь на это и просто понимаешь масштаб абсурда. Масштаб нежелания вникнуть хотя бы на минуту глубже. И в какой-то момент для себя решил: не буду тратить энергию на то, чтобы что-то доказывать. Если человек хочет разобраться – найдет информацию. Если не хочет – объяснения не помогут. И это не моя ответственность – убеждать тех, кто не хочет слышать.

Возможно, мне еще с детства было легче выработать иммунитет. Потому что еще с садика и школы чувствовал или особое отношение, или особенно негативное – из-за семьи. И тогда очень рано понял: будет непросто. И все будет зависеть от того, как сам к этому будешь относиться. Родители меня воспитали так, что мне не интересно жить с ощущением кому-то что-то доказывать. Я смотрю на мир через другой фильтр. И здесь мне, к слову, еще очень помогли буддистские лекции и практики, которые озвучиваю на украинском. Это появилось в моей жизни в начале полномасштабной войны. Эти практики – о внутреннем равновесии. О том, что ты не можешь контролировать чужие мысли, чужие эмоции, только – свои.

Когда живешь под прицелом постоянного внимания, на тебе всегда больше, чем просто собственные поступки. Есть еще семья, ее истории, ее выборы. У моих братьев и сестер по-разному сложилась судьба. Есть двоюродная сестра, которая сейчас в России. И автоматически часть информационного шлейфа затрагивает и меня. Когда я давал интервью, которое впоследствии завирусилось, видел довольно провокационный заголовок (два года назад Вячеслав дал интервью Rostyslove Production, где признался, что не понимает позиции двоюродной сестры Антонины Паперной, которая осталась в Москве и молчит о войне. – Ред.). Но понимаю, как работают медиа: заголовок должен зацепить. Не обижаюсь на журналиста. Однако есть важная вещь: я отвечаю не за заголовок, а за свои слова, которые говорил в интервью. Если кто-то что-то не так понял – готов объяснить.

– Вы общаетесь сейчас с Тоней?

– Нет. Ничего не изменилось со времени того интервью – к сожалению, мы не общаемся. Хотя я бы очень хотел. Я не знаю всех обстоятельств ее жизни. Но я брат, я здесь, в Украине. И мне естественно хотелось бы слышать от сестры какие-то слова, видеть какую-то позицию, понимать, что она думает. Но я также понимаю, что там, где она есть, любое слово может иметь последствия. И, возможно, именно поэтому молчание – это тоже ее способ выживания. Я пытался писать ей – еще до того интервью. Ответа не было.

– А после интервью вы не пытались снова связаться?

– Нет. Я вижу ровно то же, что видят все: какие-то новости, заголовки, фрагменты жизни, которые подхватывают медиа. И опять же – громкие формулировки, оценки, ярлыки. Это больно читать. Потому что для меня она – не заголовок. Для меня она – та самая сестра, с которой мы летом бегали на даче, играли, смеялись. И в этом смысле внутри меня ничего не изменилось. Я думаю, что где-то глубоко и для нее тоже. Это очень сложная тема. Здесь нет простых ответов. Есть война, есть обстоятельства, есть давление, есть страх. И на фоне всего того, что сейчас происходит в стране – потерь, трагедий, борьбы – история нашей семьи выглядит лишь фрагментом. Самое главное сейчас – чтобы закончилась война. Чтобы мы выстояли. Чтобы было меньше жертв и больше возможностей защищаться. А все остальное... Будет возможность поговорить – я готов.

– Мы познакомились и договорились об интервью на премьерном показе фильма "Мавка. Настоящий миф". На мероприятии присутствовали Ольга Сумская и еще одна ваша двоюродная сестра – Анна. Вы с ними виделись там?

– Мы общаемся, но видимся редко – у каждого своя жизнь. С Аней я больше общался раньше. Когда она училась в театральном, приходил на ее показы. Она очень красивая, такая естественная, с широко открытыми глазами – видно, что взяла лучшее и от мамы, и от папы. Я искренне желаю ей, чтобы даже в это сложное время она смогла найти себя и реализоваться. Верю, что впереди у нее много успехов.

– Она сейчас понемногу покидает актерство в пользу бизнеса.

– Знаете, к актерской профессии никогда не поздно вернуться. Если сейчас у нее нет желания, главное – чтобы она была счастлива.

– Еще она нам сказала в интервью: "Я буду первым миллионером в нашей династии".

– Если это так – замечательно! Уверен, что она очень ярко продолжит историю нашей семьи.

– Вы не поддерживаете сейчас прежних теплых отношений с Ольгой Сумской? Почему?

– Ну, не скажу, что мы не пересекаемся, просто каждый занимается своим делом. Я не вижу конфликта – Возможно, просто произошло недоразумение. Может, мы не до конца поняли друг друга. И я снова повторю: отвечаю за те слова, которые говорю. Но не могу отвечать за то, как их интерпретируют. Потому что одно дело – прочитать громкий заголовок и сразу сделать вывод. И совсем другое – послушать полностью интервью, вникнуть в контекст. Я обычно не позволяю себе кого-то оскорблять или навешивать ярлыки. Это не моя позиция. Мне и тогда, и сейчас обидно, что вообще возникла такая ситуация.

Да, у меня есть определенные вопросы – к сестре, к друзьям, которые по другую сторону границы. Это правда. И, возможно, со временем мы сможем их проговорить. Но никого не обвиняю. И тем более не пытался публично осудить. Я за адекватный разговор, но если не получается, то лучше пока оставить все, как есть. Я знаю, что эта тема очень "греет" уши очень многим. А что же вы там то ли общаетесь, то ли не общаетесь? Ну, допустим, мы уже общаемся. На что это влияет? Это поможет нам как-то выиграть войну? Нет. Поэтому честно не понимаю, вот почему это такая актуальная тема. Что касается примирения, расскажу одну историю. Как-то мы все ехали на гастроли – тогда еще дедушка был жив, царство небесное, и бабушка, автобусом. Всей семьей играли спектакль "Моя профессия – синьор из высшего общества". И случилось так, что поссорились – конфликт был страшный. Длинная пауза, тишина... А потом кто-то неожиданно заводит песню. И буквально через несколько секунд весь автобус подхватывает. И вот так, почти магически, мы помирились. Это мне всегда напоминает: иногда нужен просто маленький момент, что-то общее, что-то живое, чтобы растопить даже большие обиды.

– В апреле ваша мама, народная артистка Украины Наталья Сумская, будет праздновать юбилей. Готовитесь ли вы к этой дате? Возможно, уже обсуждаете, как планируете ее отметить?

– Был один разговор. Точнее, я об этом сказал: "Вот это будет юбилей". А она: "Да, котенок, ну юбилей... и что?" И я понял, что для нее это не про громкость и не про статус. Сейчас вообще изменилось ощущение праздников. Когда-то, в мирные времена, помню, как праздновали отцу 50, 60 лет, это были большие события. А теперь, думаю, если что-то и будет, то камерное, интимное – для своих. Да и если честно, вы когда-нибудь видели громкие празднования юбилеев Натальи Сумской? Хоть когда-нибудь? Вот и я об этом. Она не из тех людей, которые привлекают внимание к себе датами или титулами. Если бы ей хотелось – она могла бы организовать любое празднование. Но ей это не нужно.

Сейчас мама больше переживает не за празднование, а за то, что происходит в стране, на фронте. Ее мысли там. Я стараюсь как-то отвлечь, предложить что-то приятное – даже были мечты поехать куда-то далеко вместе. Не сейчас, когда-то. Но если для человека это не принципиально важно – значит, так и должно быть.

– Откуда у нее столько энергии? В "Кайдашевой семье" она же фактически не сходит со сцены – и вытанцовывает весь спектакль, и вступает в натуральные бои с невесткой. Держит темп до последней минуты.

– Это вопрос, на который я сам до сих пор не имею ответа. Наблюдаю за ней с детства и искренне не понимаю, как это возможно. Где тот неисчерпаемый колодец сил? Иногда шучу: "Мам, ты где-то нашла волшебную воду? Может, пьешь ее тайком в парке?" Она смеется. Я же привык все анализировать – людей, их психологию, способы восстановления. Вижу, кто как отдыхает, кто чем вдохновляется, кто откуда берет ресурс. А здесь – парадокс. Я не могу разложить это на формулы. Возможно, дело во внутренней дисциплине, характере, умении не размениваться по мелочам. А может, это просто ее природа – такой темперамент. Может, когда-то мама расскажет, в чем ее секрет.

– Ага, а вы потом нам расскажете. Так случилось, что мы все очень мало знаем о вашей старшей родной сестре Дарье.

– Она некоторое время работала в дубляже, и у нее были действительно хорошие работы. В частности, озвучивала принцессу Тамину в фильме "Принц Персии: Пески времени". Если не ошибаюсь, работала и над фильмом "Милые кости", да и вообще имела немалый опыт в этой сфере. Просто жизнь иногда расставляет свои акценты. Бывают периоды истощения, моменты, когда может банально не хватить внутреннего ресурса. И тогда человек как бы отходит в сторону – так складывается. Мне всегда хотелось, чтобы она была счастлива и занималась тем, что приносит ей радость. Сейчас воспитывает дочь. Как всем, ей непросто – особенно в теперешних реалиях, особенно на левом берегу Киева, где они с дочкой живут.

Я очень хочу, чтобы Даша нашла в себе силы двигаться вперед, возвращаться к своим мечтам. Но в конце концов, все зависит от нее самой. Можно создать любые условия, помогать, поддерживать – мама делает все, что может. Но окончательный импульс должен родиться внутри самого человека. Искренне верю, что наступит момент, когда Дарья почувствует, что хочет вернуться – в карьеру, в наш театральный, сериальный, дубляжный мир.

У меня есть еще брат – Георгий, сын папы от предыдущего брака. Он прекрасен, я его очень люблю. И желаю самых лучших свершений, которые вообще возможны в актерском искусстве. Потому что он намного талантливее меня. Я видел, как работает на сцене, какая у него энергия. Он унаследовал у отца гораздо больше, чем я. У него тоже есть работы в дубляже, и я искренне фанатею от того, что он делает.

Мне хочется, чтобы на него обращали больше внимания. Потому что актер, каким бы сильным он ни был, все же формируется ролями. Именно роли открывают его зрителю. И я очень хочу, чтобы у Георгия были большие, глубокие роли – такие, которые позволят всем увидеть, насколько он талантливый, светлый и сильный человек. Я уверен, что его время еще придет. И что все, что должно было с ним произойти в профессии, обязательно догонит.

– Интересно, вы участвуете сейчас в кастингах, делаете самопробы?

– Если честно, на какое-то время немного потерял к этому интерес. Был период, когда мне хотелось дистанцироваться от кино. Сейчас могу сказать, что постепенно возвращаюсь в кинопространство – уже с другим настроением и внутренним состоянием. Я существенно изменился даже внешне. В "Сумасшедшей свадьбе" вы видели меня со 116 килограммами, а сегодня я вешу 82. Параллельно глубже погрузился в дубляж. Потому что это те роли, которых мы здесь часто не получаем. И мне очень импонирует среда: актеры, режиссеры, сам процесс. Это отдельная вселенная. Театр тоже активно развивается в моей жизни. Но при этом не исключаю возвращения в кино.

– Что бы вы посоветовали зрителям обязательно посмотреть из ваших работ в театре?

– Без колебаний – "Люкс для иностранцев". И говорю это не только как актер, задействованный в спектакле. Я впервые увидел как зритель – играли другие актеры. И помню очень четко ощущения после финала: будто побывал на каком-то фестивале. В лучшем смысле – было такое ощущение радости, подъема. Хотелось что-то делать, творить. И я до сих пор не могу до конца объяснить, как это работает. Как отец это делает – как режиссер. Как выстраивает эти эмоции, паузы, акценты.

Сейчас спектакль приобрел более глубокие краски – потому что мы все живем в военной реальности. В нем прямо не говорится о войне, но есть один момент в конце: актер играет на саксофоне – без слов, без объяснений. И ты все понимаешь. В зале тишина такая, что ее можно физически почувствовать. И каждый слышит что-то свое. Мне кажется, это и есть сила театра – когда музыка, пауза, взгляд говорят больше, чем монолог. "Люкс для иностранцев" советую увидеть обязательно. Это спектакль, который буквально вытягивает из повседневности. Выбивает из замкнутого круга новостей, тревог, страхов.

Там есть фраза, которую очень люблю: "Жизнь – это карнавал. На нем может произойти все, что угодно. Мы страдаем и плачем от счастья. Кричим от боли. А потом вытираем слезы – и снова бросаемся в водоворот карнавала. И так будет всегда. Потому что жизнь – это мгновение и бесконечность". И это правда. Когда-то в одном интервью Алан Рикман, которого помним как профессора Снейпа из "Гарри Поттера", сказал простую, но классную вещь: "Эта жизнь – для вас. И это роман. Наслаждайтесь им. Это лучшее, что вы можете сделать".

– Ваша избранница – тоже актриса Театра Франко Анастасия Рула – к слову, одна из главных героинь нового нашумевшего сериала "Дело НБР". Когда свадьба?

– На самом деле свадьба у нас уже была – если считать по сути, а не по документам. Мы вместе более 12 лет, и для меня это гораздо весомее любых формальных процедур. Относительно официального оформления – у меня, возможно, немного свое отношение к этому. И мне всегда было интересно: почему два человека считаются мужем и женой только после росписи? А если они вместе много лет, живут одной жизнью, поддерживают друг друга, любят – это что тогда? Репетиция? Для меня все стало очевидным в тот момент, когда я влюбился в Настю. Еще тогда для себя все решил. Мы семья – и это не зависит от штампа в паспорте.

– В одном из интервью вы рассказывали, что в школе разговаривали на русском – это так непривычно .

– Да, это правда. Но надо понимать контекст. Это было то влияние, которое тогда никто особо не объяснял. Не было этого четкого разговора о нарративах, о выборе языка как позиции. Просто так сложилась среда – и ты в ней растешь. Я очень благодарен нашим школьным преподавателям, в частности Светлане Цывун, которая лелеяла в нас любовь к украинскому языку. Она была невероятная. И я не вижу смысла демонизировать свое прошлое. Да, я говорил на русском. Но вопрос же не только в языке как инструменте. Вопрос в том, что у тебя в голове сейчас: кто ты, какая твоя культура, почему ее пытаются уничтожить и почему ты не можешь с этим согласиться.

Проблема же не в том, что существует русский язык. Проблема в имперской идеологии, которая через культуру и язык пытается вытеснить другие. Мы же видим, как это работает: сначала "ваш язык не модный", "ваша культура второстепенна", а потом – "давайте лучше наш". Так исчезают другие языки, стираются идентичности. И мы не против русского как такового. Если бы он жил в своей среде и не пытался доминировать – не было бы этого сопротивления. Но когда под видом культуры приходит обесценивание и давление, тогда естественно возникает защита.

В то же время я считаю, что все надо делать разумно и по-человечески. У нас много русскоязычных людей, которые воюют, волонтерят. Может, не с этого стоит начинать – указывать им, на каком языке говорить. Есть иностранцы, которые нас поддерживают, – им же никто не выдвигает ультиматумов. Язык надо лелеять, его надо выращивать в человеке, чтобы он сам захотел перейти, чтобы это было внутреннее решение, а не страх или стыд.

И если говорить шире – все эти личные темы, кто с кем поссорился, кто на каком языке говорил в школе, – они на самом деле второстепенны на фоне происходящего. Самое важное сейчас – сохранить голову холодной и не потерять человечность. Потому что только свет и адекватность могут победить тьму. И очень хочется верить, что человечеству хватит ума не заходить в новые глобальные катастрофы. Мы уже проходили через мировые войны – и каждый раз говорили "никогда снова". Хотелось бы, чтобы на этот раз действительно так и было. А для нас – все просто: Украина должна выстоять, победить и жить своей жизнью без навязанных "старших братьев".

