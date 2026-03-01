20 лет разницы, арендованное жилье и подарок бывшей. Вячеслав Довженко и его избранница Светлана – о своей истории любви

Известный украинский актер Вячеслав Довженко ("Киборги", "Дом "Слово". Бесконечный роман", "Другой Франко", "Хороня бывшую", "Испытательный срок", "Мавка. Настоящий миф") на днях публично объявил, что очень скоро сыграет свадьбу с избранницей Светланой. Девушка по профессии – художник по костюмам и моложе своего возлюбленного на 20 лет. Вячеславу Довженко в этом году исполнится 50, за плечами у него брак с актрисой Ксенией Башой, в котором родились сыновья – Иван и Василий.

OBOZ.UA пообщался со Светланой за кулисами премьеры романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф", которая состоялась в столичном Дворце "Украина". К разговору присоединился также Вячеслав Довженко. Они и его старший сын Иван играют в картине главные роли.

– Светлана, долгое время ходили слухи о вашем романе с Вячеславом Довженко, но без конкретики. Теперь, когда вы не прячетесь от публичности, интересно услышать вашу историю – как все началось?

– Мы познакомились еще лет семь-восемь назад – работали вместе на съемках одного проекта. Тогда просто пересеклись, немного пообщались – и все. Ничего такого, что можно было бы назвать началом истории. А потом снова встретились – в театре. И это было уже во время полномасштабной войны. На тот момент Слава уже не был женат, жил один. Я тоже была в своем этапе переосмысления. И вот уже третий год мы вместе. Живем, поддерживаем друг друга, строим отношения.

– Как проходил период "притирки" – тот момент, когда двое начинают привыкать к ритму друг друга? Сложно ли было?

– Если честно, я ужасно боялась быта, когда мы начинали (смеется). Но все хорошо. Как притирались друг к другу? У меня все-таки такой возраст (мне сейчас почти 30), когда хочется движения: куда-то поехать, сходить. Слава более спокойный. И вот на этом контрасте мы и сошлись. Я его немного "поднимаю" – в хорошем смысле, вытаскиваю в события, в движение. А он меня заземляет, когда слишком разгоняюсь. Мне кажется, мы сошлись именно потому, что разные. Не одинаковые – и хорошо. Потому что, если бы оба были одинаково импульсивные или одинаково спокойные, было бы сложнее.

Интересно, что между нами с самого начала не было никакой дистанции. Не было этого ощущения, что надо присматриваться, завоевывать внимание. Я восприняла его абсолютно на равных – не как известного актера, а просто как человека рядом. Мы сразу начали общаться без какого-либо напряжения.

– Расскажите о своей профессии – в какой сфере вы работаете?

– Я художник по костюмам. Преимущественно работаю с персональными съемками – создаю образы для фотосессий, продумываю стилистику, подбираю вещи, детали. Были и коммерческие проекты. В частности, работала для "Сильпо" – оформляла съемки. Пока у меня больше камерные, локальные истории, их немного. Не берусь за все подряд – мне важно чувствовать проект.

– Как ваши родители отнеслись к тому, что рядом с вами – пусть известный, но значительно старше вас мужчина?

– Да, возрастная разница есть. Но для моей семьи это не стало какой-то сенсацией. У моих родителей самих большая разница в возрасте, поэтому папа отнесся к этому совершенно спокойно. К сожалению, его уже нет... Год назад не стало. Мама, конечно, волновалась. И даже не столько из-за популярности или публичности, сколько именно из-за возраста. После того, как папа ушел, для нее эта тема болезненна. Она переживает, чтобы я не столкнулась с подобной болью, чтобы не страдала. Но в целом они приняли Славу замечательно. Родственники Славы? Все хорошо. Мы довольно часто ездим к ним в Днепр. Меня приняли тепло, нет ощущения, что я "в гостях".

– А как сложились ваши отношения с детьми Вячеслава? Сегодня я видела, как к вам подошел его младший, Василий, – и вы какое-то время тепло и непринужденно общались.

– Мы очень любим друг друга – и это без преувеличения. Мы друзья – вот прямо друзья. У нас в отношениях нет никакого напряжения или дистанции. Я хорошо помню тот момент, когда Слава привез меня домой на ужин. Васечка тогда был дома (после развода родителей младший сын Довженко и Баши жил поочередно с обоими. – Ред.), и он как-то сразу воспринял меня хорошо – без настороженности, без холодка. И я к нему сразу потянулась. Мы очень быстро нашли общий язык – и с того момента оно как-то естественно пошло. Я не мачеха – и не хочу ею быть. Я подружка. Иван уже взрослый, у него своя жизнь. Мы редко видимся, но раз в месяц он приходит к нам в гости. И это обычно теплые вечера. Но с Васей все же у меня более близкие отношения.

– Когда же вы планируете свадьбу?

– Думаем, возможно, когда уже будет теплее, чтобы и погода способствовала, и настроение было легкое. Где-то планируем на конец лета. Свадьбу хотим сделать очень личной, камерной – не публичной. Просто для нас и для тех, кто нам близок. Родственники, друзья – те, с кем нам хорошо, кому можем доверять и быть собой. Мы хотим просто и без пафоса почувствовать этот день вместе с людьми, которых любим.

– Интересно, когда Вячеслав сделал вам предложение, вы сразу согласились? Его признание стало для вас неожиданностью?

– Он сделал мне предложение на вторую годовщину наших отношений. Хотел сделать сюрприз, и я действительно ничего не знала. Но, честно говоря, чувствовала. Было такое предчувствие, что именно сегодня что-то случится. Все равно решила держать вид, будто это полная неожиданность – чтобы момент оставался эмоциональным. Сомнений относительно правильности решения не было ни у него, ни у меня. Мы оба были уверены, что хотим быть вместе, и предложение лишь подтвердило чувства. К тому же мы много шутили на эту тему – и даже когда все произошло, я сначала восприняла это как шутку.

– Знакомы ли вы с Ксенией Башей – бывшей женой вашего избранника ?

– Конечно, знакомы.

– Сегодня она празднует день рождения – видела утром в соцсетях, как ее поздравляли из Театра Франко, где служит. Вы уже успели поздравить?

– Да, конечно, поздравляли. Мы подготовили для нее подарок, который ждет здесь. Не буду раскрывать все детали – это немного личное, но могу сказать одно: выбрали что-то такое, что точно ей понравится.

– Где вы сейчас живете? Слава рассказывал нам в интервью, что в свое время неудачно инвестировал в новостройку, которую до сих пор не ввели в эксплуатацию.

– Да, это правда. Он еще до наших отношений приобрел квартиру, планировал, что это будет его пространство. И когда мы уже были вместе, начали думать, как обустраивать жилье, обсуждали ремонт – мне это интересно. Формально дом почти готов, все вроде на финишной прямой, но ключей еще не имеем – ожидаем. Поэтому пока мы арендуем квартиру. Воспринимаем это как временный этап.

– Думаете ли вы об общих детях?

– Да, мы об этом думаем. Планируем, но без конкретных дат в календаре. Ничего не загадываем наперед. Я говорю: "Славка, когда уже распишемся?" Но в целом – да, мы хотим детей. Просто чтобы это произошло, когда мы к этому действительно будем готовы.

– Не секрет, что Вячеслава Довженко много лет называют одним из самых сексуальных актеров нашего экрана, хотя сам он к этому относится с иронией. Его поклонницы вам не звонят, не пишут?

– Нет, и, честно говоря, это для меня было приятной неожиданностью. Потому что я действительно волновалась. Когда ты начинаешь отношения с публичным человеком, автоматически думаешь: а что будет с реакцией извне? Не появится ли какая-то нездоровая коммуникация в мою сторону? Мне казалось, что внимание может быть чрезмерным. Но за все это время – ни одного неприятного сообщения, ни одного звонка, ничего такого. И это, наверное, говорит об уровне его поклонников. У меня есть страница в Instagram, ее легко найти, но я не стремлюсь к публичности как таковой. Это немножко не моя история – мне комфортнее в своем пространстве. Поэтому, конечно, переживала вначале, но реальность оказалась гораздо спокойнее, чем мои фантазии.

– Друзья Славы стали и вашими друзьями?

– Да, но у Славы немного близких друзей – он избирателен в общении, ценит искренность. Но те двое-трое, с которыми действительно классно, стали частью нашего общего круга. Мы ходим на вечеринки, празднуем события, Новый год встречали вместе. Мои собственные друзья тоже свободно чувствуют себя с нами. У меня их тоже немного, есть подруга – особенная, для меня как сестра.

К нашему разговору присоединяется Вячеслав Довженко. Мы попросили его рассказать, как это – играть вместе с сыном Иваном в фильме "Мавка. Настоящий миф". Для Довженко-младшего эта лента стала первой главной ролью в полном метре.

"С Иваном работалось фан-тас-тич-но, – говорит актер. – Он невероятно талантливый парень, и мне было приятно видеть, как он входит в кадр, как проживает эмоции. Этот фильм наполнен такой красотой, такой любовью, которую, пожалуй, многие еще не видели. Еще один момент: у нас так мало уделяют внимания именно кино для семейного просмотра. А эта лента именно такая – фантастическая, мистическая, с глубоким смыслом история, которая подходит для зрителей любого возраста. И мне кажется, нам нужно больше таких проектов. Чтобы поколение, которое подрастает, имело возможность видеть украинский продукт высокого уровня".

– А как сейчас у вас дела с кино? В начале большой войны вы рассказывали нам, что проектов было немного, а гонорары значительно упали.

– Сейчас, к счастью, все идет хорошо, с обоюдной любовью. То есть проекты появляются, меня зовут, и это очень приятно. Что касается гонораров – их никто особо не повышает. Но все понимают реалии, в которых мы живем сейчас. Поэтому никто и не рассчитывает на большие суммы. Приходится ли из-за этого работать больше? Я работаю ровно столько, сколько позволяет здоровье. Стараюсь держать баланс: работа, личная жизнь, театр, кино.

– Как вы настраивали Ивана на сегодняшнюю премьеру?

– Были разные разговоры. Я его настраивал на то, что главное, – получать удовольствие от самого процесса. Актерство – это прежде всего процесс. Ты входишь в роль, проживаешь эмоции, взаимодействуешь с командой, а уже потом приходит результат в виде премьеры или оценки зрителей. Процесс надо создать правильно, и тогда можно получить настоящее удовольствие. Это непросто, особенно для молодого актера, но к этому стоит стремиться. Потому что, когда ты начинаешь ценить момент, кайф от игры становится искренним и естественным. Сегодня на премьере с ним его мама и младший брат. Я же приехал со своей невестой, Светланой.

