'Его музыка поверхностная': Максим Бородин резко высказался о Виннике и 'волчице'

Популярный украинский певец Максим Бородин резко высказался об беглом артисте Олеге Виннике, который выехал из Украины в Германию в начале полномасштабного вторжения. Лидер "волчиц" надолго исчез из инфопространства, однако в августе 2024 года выпустил новую песню.

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По словам ведущего Славы Демина, аудитория Бородина – это преимущественно женщины и девушки, ранее восхищавшиеся Винником. Гость ответил, что не знал об этом, но ему "больно" слышно подобное. "Для меня его музыка очень поверхностная и очень неискренняя", – выразил свое мнение певец в интервью телеканалу ДІМ.

Именно поэтому Бородин надеется, что его слушательницы – это не экс-фанатки Винника: "Я очень надеюсь, что нет. Мне жаль, что люди, которые могут слушать меня, могут слушать и Винника. Я бы не хотел быть с Винником в одной нише. Ну, это на сегодняшний день самая плохая новость, которую ты рассказал".

Напомним, 39-летний певец Максим Бородин прославился, в частности, благодаря участию в отечественном шоу "Голос країни". Автор песен был участником 12 сезона проекта. В команде звездного тренера Святослава Вакарчука артист дошел до "нокаутов".

В августе 2024 года Бородин и украинская певица Злата Огневич выпустили совместный трек "Без тебя", захвативший музыкальные чарты, несмотря на критику слушателей. В одной из строк песни можно услышать слово "біжав", что, как отметили украинцы, "режет ухо". Подробности – в нашем материале.

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