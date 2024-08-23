Возвращение Олега Винника в шоу-бизнес обернулось грандиозным провалом: о чем впервые за два года спел артист

Украинский певец Олег Винник, в начале полномасштабного вторжения сбежавший в Германию, выпустил новую песню "Мои люди", приуроченную ко Дню флага. В сети известие от артиста, надолго исчезнувшего с радаров, восприняли неоднозначно.

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В новой композиции звезда обращается к "моим людям", впрочем пользователи так и не пришли к согласию: речь идет об украинцах или о немцах. В строках упоминается "лютий месяц" і "лютая судьба", "рваные раны" и то, як "болит сердце". Винник поет, что он "вернется" и "все пройдет".

Однако, можно сказать, что фаворит волчиц все же не до конца достучался до своей преданной фанбазы, ведь за сутки трек "Мои люди" собрал всего 5,7 тысяч просмотров на YouTube. Песня была опубликована на новом канале исполнителя, а согласно описанию под видео, выпустил ее берлинский лейбл Crazy Planet Records GmbH.

Полный текст песни "Мои люди"

Лютий місяць, люта доля,

Бачила все тополя.

Як та мати, все стояла –

Свого сина виглядала.

Виглядала свою доню,

В небо підняла долоні,

Закривала рвані рани

Просто голими руками.

Приспів

Ой, мої люди, мої люди,

Болить серденько на всі груди!

Ой, болить серце, не стихає,

А сльози душать, душа співає.

Лютий місяць, люта доля,

Зуби скалила неволя,

Все життя на "до" і "після"...

Ти сказав мені: "Не бійся"

Я вернуся, не журися,

Все минеться, посміхнися.

Обнялися на порозі,

Бо прощатися не в змозі…

Следует отметить, что Винник решил не делать промо для своего грандиозного возвращения. Певец ограничился анонсами в Facebook и одним прямым эфиром. Это было первое появление украинца после долгого затишья. И хотя поклонницы артиста были рады увидеть своего кумира, некоторые пользователи в противовес раскритиковали знаменитость из-за его позиции.

После выхода "Мои люди" на музыкальные платформы между украинцами возникла горячая дискуссия. Многие из них начали троллить Винника и писать, что они на самом деле думают о его камбеке:

"Теперь немцы его люди".

"Данкешон, как-нибудь обойдемся".

"Жизнь все расставила на свои места – кумир миллионов стал посмешищем и хламом".

"Ему нужны деньги, поэтому вспомнил об Украине".

"Пусть там и остается..."

На странице официальной фан-группы Винника царит совсем другое настроение. Поклонницы музыканта поделились впечатлениями от новой песни:

"Слушать – не переслушать! Песня прекрасна!"

"Прекрасная песня! Непревзойденное исполнение! Спасибо Олегу Анатольевичу!"

"Желаю дальше творить и петь в Украине!"

"Бомбезно!"

"Спасибо Олегу и Богу, наконец-то дождались, родной голосочек услышали".

Напомним, недавно Винник разозлил украинцев своим видео-обращением, которое артист записал в Германии. В ролике звезда показал свой домашний огород на балконе и обратился к ВСУ. Певец "отправил" воинам "глоток свежего воздуха". Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как украинцы разнесли Олега Винника, который сбежал за границу и решил вернуться в шоу-бизнес. Пользователи допустили, что главная причина такого решения – желание заработать на слушателях из Украины.

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