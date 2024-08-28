Песня, которую украинцы критиковали задолго до премьеры, неожиданно выбилась в тренды YouTube. Видео

Песня "Без тебе" дуэта Златы Огневич и Макса Бородина, вокруг которой не утихают обсуждения с начала ее премьеры, уже больше недели держится в трендах YouTube. С 19 августа она занимает первое место во вкладке "Популярное".

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Со дня релиза – 15 августа – клип "Без тебе" просмотрели более 1,2 миллиона раз, и многим украинцам очень понравилось исполнение, несмотря на русизм "біжав" в припеве, который, как отмечают слушатели, резал ухо. Свой восторг и критику они высказывали в комментариях к видеоролику.

"№1 в трендах YouTube. Спасибо вам, нашей команде и всем причастным к созданию песни "Без тебе", – отчитывались артисты 19 августа в Instagram. То есть уже 9 дней видео не теряет своего лидерства на платформе.

Стоит отметить, что сама песня, опубликованная на YouTube на день раньше клипа, также попала во вкладку "Популярное" и на момент написания материала занимает 4 место.

Как мы уже отмечали, слово "біжав" в песне изрядно привлекло внимание украинцев еще до ее премьеры. Многие отмечали, что оно режет ухо из-за русизма, но и были те, кто вступился и отметил, что это стало изюминкой. В Instagram Злата Огневич ранее объясняла, что "біжав" – это "художественный оборот слов".

Певица привела в пример украинского поэта Ивана Франко, который якобы также менял слова в своих произведениях: "Иван Франко это бы точно одобрил, учитывая, что сам создавал художественные обороты слов, которые дали жизнь нашему языку".

И хотя артистка оправдала свою идею с использованием русизма, в сети до сих пор не утихают замечания по этому поводу. Так, в комментариях к клипу слушатели пишут, что можно было в рифму подобрать немало других метких слов:

"Насколько классная песня, настолько "біжав" все переср*ло. Да, с наскока можно придумать несколько рифм "втікав", "мчав", "я до тебе збігав", в конце концов. "Бєжать" быстро надо исправлять, потому что песня реально бомбезная. Была бы".

"Я без тебе на місці стою, хоч так щастя бажав". Так ли не лучше? Ибо "біжав" просто не существует!"

"Я в полном восторге от песни и клипа, просто невероятно красиво. Но "біжав" – это вообще куда и откуда, ну как так получилось? Режет ухо каждый раз, просто портит песню".

"Ну как так можно?! Такая хорошая песня... И вот вам – привет от Николая Яновича Азирова... "Біжав".

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за страстного и романтичного дуэта Златы Огневич и Макса Бородина фанаты певцов начать беспокоиться об отношениях мужчины. Он уже 13 лет живет в браке, поэтому украинцы поинтересовались, как жена отреагировала на откровенный клип. Как ответил Макс Бородин – читайте по ссылке.

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