Песня, которую украинцы критиковали задолго до премьеры, неожиданно выбилась в тренды YouTube. Видео
Песня "Без тебе" дуэта Златы Огневич и Макса Бородина, вокруг которой не утихают обсуждения с начала ее премьеры, уже больше недели держится в трендах YouTube. С 19 августа она занимает первое место во вкладке "Популярное".
Со дня релиза – 15 августа – клип "Без тебе" просмотрели более 1,2 миллиона раз, и многим украинцам очень понравилось исполнение, несмотря на русизм "біжав" в припеве, который, как отмечают слушатели, резал ухо. Свой восторг и критику они высказывали в комментариях к видеоролику.
"№1 в трендах YouTube. Спасибо вам, нашей команде и всем причастным к созданию песни "Без тебе", – отчитывались артисты 19 августа в Instagram. То есть уже 9 дней видео не теряет своего лидерства на платформе.
Стоит отметить, что сама песня, опубликованная на YouTube на день раньше клипа, также попала во вкладку "Популярное" и на момент написания материала занимает 4 место.
Как мы уже отмечали, слово "біжав" в песне изрядно привлекло внимание украинцев еще до ее премьеры. Многие отмечали, что оно режет ухо из-за русизма, но и были те, кто вступился и отметил, что это стало изюминкой. В Instagram Злата Огневич ранее объясняла, что "біжав" – это "художественный оборот слов".
Певица привела в пример украинского поэта Ивана Франко, который якобы также менял слова в своих произведениях: "Иван Франко это бы точно одобрил, учитывая, что сам создавал художественные обороты слов, которые дали жизнь нашему языку".
И хотя артистка оправдала свою идею с использованием русизма, в сети до сих пор не утихают замечания по этому поводу. Так, в комментариях к клипу слушатели пишут, что можно было в рифму подобрать немало других метких слов:
- "Насколько классная песня, настолько "біжав" все переср*ло. Да, с наскока можно придумать несколько рифм "втікав", "мчав", "я до тебе збігав", в конце концов. "Бєжать" быстро надо исправлять, потому что песня реально бомбезная. Была бы".
- "Я без тебе на місці стою, хоч так щастя бажав". Так ли не лучше? Ибо "біжав" просто не существует!"
- "Я в полном восторге от песни и клипа, просто невероятно красиво. Но "біжав" – это вообще куда и откуда, ну как так получилось? Режет ухо каждый раз, просто портит песню".
- "Ну как так можно?! Такая хорошая песня... И вот вам – привет от Николая Яновича Азирова... "Біжав".
Ранее OBOZ.UA писал, что из-за страстного и романтичного дуэта Златы Огневич и Макса Бородина фанаты певцов начать беспокоиться об отношениях мужчины. Он уже 13 лет живет в браке, поэтому украинцы поинтересовались, как жена отреагировала на откровенный клип. Как ответил Макс Бородин – читайте по ссылке.
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