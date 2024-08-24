Джастин и Гейли Биберы стали родителями и показали первое фото сына: как его назвали

Известный канадский певец Джастин Бибер и его жена, американская модель Гейли Бибер впервые стали родителями. В пятницу, 23 августа, у молодой семьи появился сын.

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Радостным известием артист поделился на своей странице в Instagram. Звездные супруги уже раскрыли имя новорожденного.

"Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер", – написал знаменитость.

Новоиспеченная мама пока не выходит в сеть, чтобы поделиться с фанатами своим самочувствием. 27-летняя модель лишь опубликовала фотографию сына, сделанную любимым мужчиной, в Instagram Story.

Поклонники звездной пары сразу поздравили семью с пополнением:

"Мы очень счастливы, поздравляем, Джастин и Хейли, вы оба будете отличными родителями".

"Мы уже любим тебя маленький Джек".

"Привет!!! Я такой взволнованный!!! Люблю вас всех".

Напомним, что впервые о беременности пара сообщила 10 мая, опубликовав в соцсетях фото, на которых Гейли Бибер позирует в кружевном платье, подчеркивающем ее округлый животик. Еще тогда 30-летний Джастин Бибер признался: "очень взволнован" стать отцом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом.

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