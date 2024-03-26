Звезда 'Сумерек' Роберт Паттинсон впервые стал отцом: как выглядит его жена

Папарацци подловили звезду франшизы "Сумерки" и фильма "Бэтмен" Роберта Паттинсона с его избранницей-моделью Сьюки Уотерхаус во время прогулки с детской коляской. Это стало подтверждением сплетен о родах 32-летней звезды, какие пара замалчивала.

Таинственность присуща именно этой семье, ведь и об их отношениях фанаты долго не догадывались. Кадры с новорожденным ребенком обнародовали редакторы Daily Mail.

Влюбленных заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе, хотя они старались тщательно скрыть лица. Паттинсон и Уотерхаус спрятали волосы и глаза за головными уборами и очками, однако их все же можно узнать.

Перед собой актер катил нежно-розовую коляску. Можно предположить, что у пары родилась девочка и мать уже восстановилась после родов.

Ребенок звезд появился на свет меньше месяца назад, потому что еще 24 февраля модель видели на прогулке с характерным животиком. Впоследствии она исчезла из инфополя.

Напомним, в 2018 году папарацци подловили соблазнительную блондинку и звезду "Бэтмена" на улице в объятиях друг друга, но они не подтвердили сплетни о романе, а хранили гордое молчание годами.

Лишь в 2020-м во время интервью знаменитости рассказали, что сидят на карантине вместе, а через три года Сьюки публично призналась актеру в любви. Именно в это время стало известно о ее беременности.

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущая и актриса Лилия Ребрик, недавно снова ставшая мамой, выписалась из роддома. Ее третья дочь Адель родилась 15 марта в 18:51.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!