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Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые "сдали" пару

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
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Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые 'сдали' пару

Известный канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер скоро станут родителями. Пара поделилась радостным известием и показала кадры с венчания.

На фото, опубликованных в Instagram, модель позирует в кружевном платье, подчеркивающем ее округлый животик. Как известно, влюбленные сыграли свадьбу в 2018 году, а 30-летний Джастин неоднократно заявлял, что хотел стать многодетным отцом. "У меня будет столько детей, сколько Хейли сможет родить, – сказал певец. – Думаю, она хочет парочку".

Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые "сдали" пару
Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые "сдали" пару

Источник рассказал PEOPLE, что исполнитель "очень взволнован" стать отцом и что пара уже выбрала "идеальное" имя для своего первенца. Хейли и Джастин, не раскрывшие пол своего ребенка, также начали выбирать украшения для детской в своем особняке в Беверли-Хиллз стоимостью 26 миллионов долларов.

Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые "сдали" пару

До того, как стало официально известно, что 27-летняя модель при надежде среди пользователей сети ходило немало слухов. Издание Daily Mail собрало 5 главных моментов, которые "выдали" пару.

Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые "сдали" пару

Хейли не пришла на Met Gala

Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые "сдали" пару

Слухи о беременности достигли максимума в социальных сетях после того, как пара пропустила благотворительное мероприятие Met Gala. С момента своего дебюта на Met Gala в 2015 году инфлюэнсер посетила балл в общей сложности семь раз. Во время события многочисленные пользователи X начали размещать сообщения о том, что "ждут, появится ли Хейли Бибер на Met беременной". Другие настаивали на том, что "она должна была объявить о своей беременности" на гала-вечере.

В мешковатой куртке в ужасную жару на Coachella

Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые "сдали" пару

Интернет-детективы не могли не задаться вопросом, скрывает ли Хейли животик во время музыкального фестиваля Coachella. Все потому, что модель решила надеть оверсайз куртку в ужасную пустынную жару.

Ее муж Джастин поделился селфи, на котором он плачет

Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые "сдали" пару

Хотя Джастин вызвал некоторую обеспокоенность, опубликовав селфи, на котором он плачет, фотография еще больше подогрела слухи о том, что Биберы переживают эмоциональный период. В то время Хейли прокомментировала, что он "красивый плакса", указывая на то, что артист, скорее всего, проливал слезы радости.

Ее папа Стивен Болдуин публично попросил поклонников помолиться за пару

Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые "сдали" пару

Возможно, одним из величайших признаков того, что Хейли и Джастин готовятся начать новый этап своей жизни, было то, что папа звезды Стивен Болдвин публично попросил поклонников помолиться за них. В конце февраля 57-летний актер опубликовал сообщение: "Христиане, пожалуйста, когда вы упоминаете Джастина и Хейли, найдите минутку для молитвы, чтобы они имели мудрость, защиту и приближались к Господу".

Ее белое платье на Гавайях

Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые "сдали" пару

Ранее в этом месяце пользователи социальных предположили, что Хейли беременна, ведь она решила надеть свободное белое платье. Некоторые видевшие пару в гавайском баре на открытом воздухе поделились фотографиями, на которых Джастин и Хейли сидят рядом. До того, как забеременеть, уличный стиль Хейли в основном состоял из укороченных топов.

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