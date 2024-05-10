Джастин и Хейли Бибер сообщили, что впервые станут родителями, но фанаты это знали раньше. 5 моментов, которые 'сдали' пару

Известный канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер скоро станут родителями. Пара поделилась радостным известием и показала кадры с венчания.

На фото, опубликованных в Instagram, модель позирует в кружевном платье, подчеркивающем ее округлый животик. Как известно, влюбленные сыграли свадьбу в 2018 году, а 30-летний Джастин неоднократно заявлял, что хотел стать многодетным отцом. "У меня будет столько детей, сколько Хейли сможет родить, – сказал певец. – Думаю, она хочет парочку".

Источник рассказал PEOPLE, что исполнитель "очень взволнован" стать отцом и что пара уже выбрала "идеальное" имя для своего первенца. Хейли и Джастин, не раскрывшие пол своего ребенка, также начали выбирать украшения для детской в своем особняке в Беверли-Хиллз стоимостью 26 миллионов долларов.

До того, как стало официально известно, что 27-летняя модель при надежде среди пользователей сети ходило немало слухов. Издание Daily Mail собрало 5 главных моментов, которые "выдали" пару.

Хейли не пришла на Met Gala

Слухи о беременности достигли максимума в социальных сетях после того, как пара пропустила благотворительное мероприятие Met Gala. С момента своего дебюта на Met Gala в 2015 году инфлюэнсер посетила балл в общей сложности семь раз. Во время события многочисленные пользователи X начали размещать сообщения о том, что "ждут, появится ли Хейли Бибер на Met беременной". Другие настаивали на том, что "она должна была объявить о своей беременности" на гала-вечере.

В мешковатой куртке в ужасную жару на Coachella

Интернет-детективы не могли не задаться вопросом, скрывает ли Хейли животик во время музыкального фестиваля Coachella. Все потому, что модель решила надеть оверсайз куртку в ужасную пустынную жару.

Ее муж Джастин поделился селфи, на котором он плачет

Хотя Джастин вызвал некоторую обеспокоенность, опубликовав селфи, на котором он плачет, фотография еще больше подогрела слухи о том, что Биберы переживают эмоциональный период. В то время Хейли прокомментировала, что он "красивый плакса", указывая на то, что артист, скорее всего, проливал слезы радости.

Ее папа Стивен Болдуин публично попросил поклонников помолиться за пару

Возможно, одним из величайших признаков того, что Хейли и Джастин готовятся начать новый этап своей жизни, было то, что папа звезды Стивен Болдвин публично попросил поклонников помолиться за них. В конце февраля 57-летний актер опубликовал сообщение: "Христиане, пожалуйста, когда вы упоминаете Джастина и Хейли, найдите минутку для молитвы, чтобы они имели мудрость, защиту и приближались к Господу".

Ее белое платье на Гавайях

Ранее в этом месяце пользователи социальных предположили, что Хейли беременна, ведь она решила надеть свободное белое платье. Некоторые видевшие пару в гавайском баре на открытом воздухе поделились фотографиями, на которых Джастин и Хейли сидят рядом. До того, как забеременеть, уличный стиль Хейли в основном состоял из укороченных топов.

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