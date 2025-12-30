Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языке и покорила сеть. Видео

Украинская артистка Джамала сделала кавер на праздничную песню Верки Сердючки, в образе которой на сцену выходит шоумен Андрей Данилко, "Новогодняя". Однако в исполнении победительницы Евровидения 2016 хит приобрел кардинально новое звучание, ведь она перевела его на соловьиный.

Видео с обновленной версией композиции знаменитость обнародовала на личные странице в Instagram. Джамала перепела новогодний трек под музыкальное сопровождение своей команды.

"Совершенно незапланированный кавер на песню "Новогодняя". Но в этом году как-то особенно трудно с новогодним настроением, поэтому делаем его себе сами. Спасибо моим друзьям за эту спонтанность. С наступающим Новым годом!", – написала исполнительница.

Украиноязычная версия хита Верки Сердючки прозвучала так:

Ви втомилися від турбот – Новий рік.

Може, трохи не щастить – Новий рік.

Чому душе співає в такт, а тіло проситься в політ?

Новий рік, Новий рік, Новий рік.

Нехай розтопить в серці лід – Новий рік.

Усі печалі забере – Новий рік.

Ми не будемо сумувати, скоро будемо святкувати Новий рік, Новий рік, Новий рік.

Обновленная версия трека запала в душу пользователям сети, поэтому они оставили в комментариях кучу комплиментов:

"Лучшее, что я могла услышать с утра".

"В вашем исполнении эта песня, стала с особенно теплой, чем оригинал".

"Неожиданно, но как атмосферно и по-своему".

"Так красиво".

