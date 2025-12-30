Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языке и покорила сеть. Видео
Украинская артистка Джамала сделала кавер на праздничную песню Верки Сердючки, в образе которой на сцену выходит шоумен Андрей Данилко, "Новогодняя". Однако в исполнении победительницы Евровидения 2016 хит приобрел кардинально новое звучание, ведь она перевела его на соловьиный.
Видео с обновленной версией композиции знаменитость обнародовала на личные странице в Instagram. Джамала перепела новогодний трек под музыкальное сопровождение своей команды.
"Совершенно незапланированный кавер на песню "Новогодняя". Но в этом году как-то особенно трудно с новогодним настроением, поэтому делаем его себе сами. Спасибо моим друзьям за эту спонтанность. С наступающим Новым годом!", – написала исполнительница.
Украиноязычная версия хита Верки Сердючки прозвучала так:
Ви втомилися від турбот – Новий рік.
Може, трохи не щастить – Новий рік.
Чому душе співає в такт, а тіло проситься в політ?
Новий рік, Новий рік, Новий рік.
Нехай розтопить в серці лід – Новий рік.
Усі печалі забере – Новий рік.
Ми не будемо сумувати, скоро будемо святкувати Новий рік, Новий рік, Новий рік.
Обновленная версия трека запала в душу пользователям сети, поэтому они оставили в комментариях кучу комплиментов:
"Лучшее, что я могла услышать с утра".
"В вашем исполнении эта песня, стала с особенно теплой, чем оригинал".
"Неожиданно, но как атмосферно и по-своему".
"Так красиво".
