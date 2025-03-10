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Дочь Деми Мур одела мамино золотое бикини, которому уже 30 лет, чтобы повторить ее культовый образ из фильма "Стриптиз". Фотосравнение

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
1 минута
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Дочь Деми Мур одела мамино золотое бикини, которому уже 30 лет, чтобы повторить ее культовый образ из фильма 'Стриптиз'. Фотосравнение

Румер Уиллис, старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, воспроизвела знаковый образ своей мамы из фильма "Стриптиз". Актриса примерила то самое золотое бикини, которое ее мама носила в ленте 1996 года, и поделилась снимками в соцсетях.

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Фотосравнение опубликовали в медиа WHO Magazine. Еще одно интересное совпадение – сейчас Румер Уиллис 36 лет, то есть именно столько, сколько было ее матери во время съемок "Стриптиза".

Следует вспомнить, что Румер Уиллис также появилась в этом фильме – она сыграла Анджелу, дочь главной героини Эрин Грант, когда ей было всего 7 лет.

Дочь Деми Мур одела мамино золотое бикини, которому уже 30 лет, чтобы повторить ее культовый образ из фильма "Стриптиз". Фотосравнение

Деми Мур недавно упоминала "Стриптиз" в интервью The New York Times, отметив, что съемки и последующая критика фильма были для нее сложным опытом.

"Ну, со "Стриптизом" я якобы изменила женщинам, а со "Солдатом Джейн" я якобы изменила мужчинам. Но я думаю, что самое интересное то, что когда я стала самой высокооплачиваемой актрисой – почему именно в тот момент выбор был направлен на то, чтобы меня уничтожить?" – сказала актриса.

Фильм "Стриптиз" в свое время получил смешанные отзывы, но образ Деми Мур в золотом бикини стал настоящей иконой кинематографа 90-х. Теперь эта культовая деталь гардероба получила вторую жизнь благодаря ее дочери.

Дочь Деми Мур одела мамино золотое бикини, которому уже 30 лет, чтобы повторить ее культовый образ из фильма "Стриптиз". Фотосравнение

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