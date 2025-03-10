Дочь Деми Мур одела мамино золотое бикини, которому уже 30 лет, чтобы повторить ее культовый образ из фильма 'Стриптиз'. Фотосравнение

Румер Уиллис, старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, воспроизвела знаковый образ своей мамы из фильма "Стриптиз". Актриса примерила то самое золотое бикини, которое ее мама носила в ленте 1996 года, и поделилась снимками в соцсетях.

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Фотосравнение опубликовали в медиа WHO Magazine. Еще одно интересное совпадение – сейчас Румер Уиллис 36 лет, то есть именно столько, сколько было ее матери во время съемок "Стриптиза".

Следует вспомнить, что Румер Уиллис также появилась в этом фильме – она сыграла Анджелу, дочь главной героини Эрин Грант, когда ей было всего 7 лет.

Деми Мур недавно упоминала "Стриптиз" в интервью The New York Times, отметив, что съемки и последующая критика фильма были для нее сложным опытом.

"Ну, со "Стриптизом" я якобы изменила женщинам, а со "Солдатом Джейн" я якобы изменила мужчинам. Но я думаю, что самое интересное то, что когда я стала самой высокооплачиваемой актрисой – почему именно в тот момент выбор был направлен на то, чтобы меня уничтожить?" – сказала актриса.

Фильм "Стриптиз" в свое время получил смешанные отзывы, но образ Деми Мур в золотом бикини стал настоящей иконой кинематографа 90-х. Теперь эта культовая деталь гардероба получила вторую жизнь благодаря ее дочери.

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