Королева Дании повторила образ Кейт Миддлтон на ежегодной вечеринке искусств. Фотосравнение

Представительница королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон на протяжении многих лет поражает общественность своим непревзойденным стилем, что нередко становится образцом для подражания. Так королева-консорт Дании Мэри вдохновилась мерцающим образом принцессы Уэльской и решила воспроизвести его на своей ежегодной вечеринке искусств и культуры.

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Жена короля Фредерика X выбрала эффектное приталенное платье с большим количеством паеток, что точно не осталось без внимания гостей. Как отмечает Hello, впечатляющий наряд королевской особы Дании создала британская дизайнер Дженни Пакхэм. В похожем аутфите Кейт Миддлтон появилась на вечернем приеме для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в 2023 году.

Стоит отметить, что, кроме экстравагантного платья, внешний вид Их Высочеств имеет очень много идентичных деталей. Так, например, как королева Мэри, так и принцесса Уэльская, дополнили образы мерцающими туфлями на каблуках с острыми носками.

Похожим стал и выбор аксессуаров. Жена принца Уильяма посетила официальное мероприятие, выбрав для себя элегантную диадему. Украшение было изготовлено еще в 1914 году для королевы Марии, а в свое время являлось и любимым элементом аутфитов принцессы Дианы. Королева Мэри также дополнила праздничный лук изящной короной. Кстати, серьги Их Высочества выбрали довольно подобные.

На вечеринке искусств и культуры избранница короля Фредерика X предстала перед публикой с распущенными волосами, а передние пряди убрала от лица с помощью диадемы. Подобную прическу в свое время предпочла и Кейт Миддлтон. Единственное отличие состоит в том, что принцесса Уэльская немного накрутила волосы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена принца Брунея повторила "ослепительный" образ Кейт Миддлтон.

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