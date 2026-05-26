Дмитрий Кулеба в вышиванке и Светлана Павелецкая в коротком платье сыграли скромную свадьбу и показали видео

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая официально поженились. 26 мая они заключили брак и показали в соцсетях атмосферное видео со скромного празднования в кругу семьи.

На опубликованных в Instagram кадрах пара празднует на террасе вместе с детьми и домашними любимцами. В видео видно сына Павелецкой Александра и дочь Кулебы Любу. Вероятно, ролик снимал 19-летний сын дипломата Егор, однако подтверждения этому нет.

Для церемонии Светлана Павелецкая выбрала короткое белое платье выше колена, украшенное жемчужными деталями на рукавах и декольте. Образ бизнесвумен дополнили легкая укладка и украшения.

Дмитрий Кулеба появился в вышиванке, украшенной белым по белому, и коричневых брюках. Пара сидела за скромным праздничным столом с бокалами шампанского, а рядом с ними были их собаки, которые тоже попали в кадр.

"Нас никто не сломает. Ищите друг друга, любите и будьте вместе. Потому что жизнь – это любовь", – поделился Дмитрий Кулеба.

Также Павелецкая опубликовала скриншот, из которого стало известно, что влюбленные заключили брак путем онлайн-церемонии через Дію.

О помолвке пары стало известно в ноябре 2025 года. Тогда дипломат сразу отмечал, что они не планируют громкого празднования свадьбы. Ранее влюбленные также рассказывали, что уже подали заявление на регистрацию брака через приложение "Дія".

Незадолго до свадьбы Светлана Павелецкая признавалась, что не будет менять фамилию после бракосочетания и останется Павелецкой.

Для обоих это второй брак. Дмитрий Кулеба ранее был женат на депутате Киевсовета Евгении Кулебе. Бывшие супруги воспитывают двоих детей – сына Егора и дочь Любу. Светлана Павелецкая была замужем за бизнесменом Валерием Павелецким, от которого имеет сына Александра.

Як писав OBOZ.UA, на початку травня подруги влаштували для бізнесвумен камерний дівич-вечір у стилі garden party. Святкування пройшло в заміському будинку з "дачною" естетикою – з садом, лійками та домашньою атмосферою.

