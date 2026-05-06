С бидоном и в платке: невеста Кулебы отгуляла нетипичный девичник. Фото

Невеста бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая отпраздновала девичник в необычном формате – вместо классической вечеринки выбрала домашние посиделки в саду. Камерное мероприятие состоялось в загородном доме в стиле garden party с элементами деревенской эстетики.

Такой формат не случаен: в последнее время Павелецкая увлеклась садоводством и даже в шутку называет себя "Света-огородница". Предпринимательница показала кадры празднования в Instagram и поделилась впечатлениями от совместного с подругами вечера.

На нескольких опубликованных фото невеста позировала в саду с лейкой в руках, поливая кусты. На девичник она надела черный сарафан с рюшами и разрезом, который сочетала с ковбойскими сапогами.

Образ дополнил яркий платок, повязанный на голове. Такой вид подчеркнул общую стилистику вечера – сочетание домашнего уюта с "дачным" образом.

"В жизни каждой девочки должен произойти настоящий девичник. И мой был именно таким – теплым и очень особенным. Спасибо девушкам за этот сюрприз, который останется со мной надолго..." – подписала опубликованные фотографии она.

Известно, что Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая уже подали заявление на регистрацию брака через приложение Дія и планируют официально пожениться в конце мая. При этом пара не собирается устраивать громких празднований. Кулеба ранее отмечал, что годовщину они будут отмечать не в день регистрации, а в другую важную для них дату.

Для обоих это будет не первый брак. У Кулебы есть двое детей от предыдущих отношений, у Павелецкой – сын. О помолвке пара объявила в ноябре 2025 года.

