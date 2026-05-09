Невеста Дмитрия Кулебы сказала, возьмет ли фамилию любимого после свадьбы и рассказала о 'патриархате' в их отношениях

Украинская бизнесвумен Светлана Павелецкая раскрыла, возьмет ли фамилию любимого мужчины, бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, после официального заключения брака. По словам предпринимательницы, несмотря на новый семейный статус, в ее документах ничего не изменится и она останется "Павелецкой".

Об этом соучредитель издательства "Книголав" рассказала в интервью Наталье Мосейчук, не углубляясь в причины такого решения. В то же время, общаясь с журналисткой, пара приоткрыла завесу отношений и заговорила, кто из них "главный".

По словам Дмитрия Кулебы, в более молодом возрасте он часто вступал в своеобразный "спарринг" с избранницами, пытаясь доказать свою правоту. Однако в определенный момент жизни услышал полезный совет от старшего и более опытного мужчины, что все подобные споры – бесполезная трата времени.

"Я говорил, что это же очень важно, чья правда. Нужно, чтобы каждый знал, что нельзя влиять, управлять или манипулировать другим человеком. И вообще, я мужчина и хозяин в доме. А он говорит: "Поверь, ты просто зря тратишь время", – вспомнил экс-глава МИД Украины.

С годами Дмитрий Кулеба осознал, что попытки доказать что-то в отношениях истощают обоих партнеров и постепенно разрушают отношения: "Я глубоко убежден, что настоящим хозяином ты становишься тогда, когда признаешь, что твоим владельцем является твоя женщина. Тогда ты живешь спокойно и в полном осознании своих сил".

Однако Светлана Павелецкая выразила несколько иное мнение. Выслушав слова любимого, бизнесвумен отметила, что полностью с ним согласна, ведь в их отношениях "полный патриархат". Позже она добавила, что может прислушиваться к жениху и во время работы над совместным проектом, мол, "он всегда прав".

Отношения Кулебы и Павелецкой

Слухи о том, что экс-главу МИД и бизнесвумен связывают романтические чувства появились еще в 2021 году, однако пара официально подтвердила эту информацию лишь в апреле 2023-го. Как признавалась Павелецкая в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, после развода с первым мужем она волновалась, что ее личной жизни наступит конец, но все сложилось иначе и теперь она чувствует себя с Кулебой максимально счастливой.

Бывший министр иностранных дел решился перевести отношения с избранницей на следующий этап в ноябре прошлого года. Он сделал предпринимательнице предложение руки и сердца и услышал в ответ заветное "да". Влюбленные уже даже подали регистрацию брака в приложении "Дія", а официально мужем и женой станут 26 мая.

Как ранее писал OBOZ.UA, Светлана Павелецкая уже отпраздновала девичник. Мероприятие прошло в необычном формате – вместо классической вечеринки она выбрала домашние посиделки в саду.

