Дмитрий Кулеба непублично сделал предложение руки и сердца Светлане Павелецкой: стали известны подробности

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решился на важный шаг в отношениях со своей любимой женщиной, соучредителем книжного издательства "Книголав" Светланой Павелецкой. Дипломат сделал избраннице предложение руки и сердца и получил в ответ заветное "да".

Видео дня

Радостной новостью государственный деятель поделился в проекте "55 на 5", который выходит в рамках программы "Утро в большом городе". Что интересно, ранее Кулеба не видел смысла в официальном браке, однако во время отношений с Павелецкой изменил свое мнение.

"Чем дольше мы живем вместе, тем больше я меняю свое мнение о браке. Мы даже об этом говорили. Светлана, я знаю твои желания", – сказал экс-глава МИД.

Вскоре стало известно, что на момент разговора с ведущей Дмитрий Кулеба уже готовился сделать предложение любимой. Он не хотел об этом говорить, ведь готовил для Светланы Павелецкой сюрприз. Когда дипломат непублично предложил предпринимательнице стать его женой, поделился этой новостью с журналистами.

"Я давал интервью и попросил вас не разрушать один сюрприз. Так вот, пока вы там монтируете, этот сюрприз состоялся. Я сделал Светлане предложение", – сказал государственный деятель.

Что известно об отношениях Кулебы и Павелецкой

Слухи о том, что бывшего главу МИД и предпринимательницу связывают романтические чувства появились еще в 2021 году. Долгое время пара никак не комментировала личную жизнь, однако довольно часто появлялась на публичных мероприятиях в компании друг друга. Дмитрий Кулеба официально подтвердил отношения со Светланой Павелецкой только в апреле 2023-го.

Как рассказывала соосновательница книжного издательства "Книголав" в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, после развода с первым мужем она волновалась, что ее личной жизни наступит конец. Но все произошло совсем иначе, ведь предпринимательница встретила Дмитрия Кулебу с которым чувствует себя максимально счастливой.

К тому же, по словам Светланы Павелецкой, ей удалось довольно легко найти общий язык с детьми дипломата от первого брака – Егором и Любой. Да и Кулебе не было слишком трудно построить хорошие отношения с сыном предпринимательницы Александром.

"Главное – не пытаться стать отцом или мамой другому ребенку, если тебя об этом не просили, или навязывать себя как супердруга. Дети любимого человека – это всегда очень важные люди в твоей жизни, но насколько тебя допускать в их жизнь, решают они", – отметила Павелецкая.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Мадонна тайно обручилась с младшим на 37 лет возлюбленным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!