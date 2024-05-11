О чем песня Hurricane одной из самых скандальных участниц Евровидения 2024 – Эден Голан из Израиля

Представительница Израиля на Евровидении 2024 Эден Голан будет отстаивать честь страны с песней Hurricane, которую европейский союз согласовал с третьей попытки. Две композиции – "Октябрьский дождь" и "Танцы навсегда" – были отклонены из-за якобы политического подтекста.

После скандала израильский вещатель все же согласился выступить с третьим вариантом, который переводится как "Ураган". OBOZ.UA расскажет, о чем эта песня и почему Эден Голан преследуют скандалы.

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Конкурсную заявку Израиля должны были представить в начале марта, но решение откладывали. В какой-то момент израильский вещатель наотрез отказался менять слова, угрожая отказом от участия.

После длительных консультаций был выбран Hurricane, и Эден Голан представила клип. Официально о смысле ни одного из треков не рассказывали, поэтому, возможно, некий национальный подтекст все же был вложен.

В клипе Эден Голан довольно эмоционально и надрывно поет об испытаниях.

Конечный вариант текста в переводе с английского выглядит так:

Напомним, Эден Голан числится в базе "Миротворец". Как известно, артистка имеет украинские корни со стороны матери, а ее папа – еврей-латыш. Большую часть своей жизни исполнительница провела в Москве. В 2016 году она выступала в оккупированном Крыму.

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