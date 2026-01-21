'Любовница' Дэвида Бекхэма подлила масла в огонь после его публичной ссоры с сыном

Бывшая ассистентка Дэвида Бекхэма Ребекка Лоос, с которой он якобы изменял своей жене Виктории Бекхэм, прокомментировала публичную ссору спортсмена со старшим сыном Бруклином Пельцом Бекхэмом. Первенец звездной пары обвинил родителей в многолетнем контроле и попытках уничтожить его брак, после чего получил поддержку от экс-помощницы папы. Лоос заявила: хорошо, знает, какими могут быть Бекхэмы, поэтому рада, что их старший сын наконец отстаивает себя.

Кроме того, "любовница" 50-летнего спортсмена не стала скрывать, что ей всегда было жаль жену Бруклина Бекхэма Пельца – Николу Пельц – из-за отношения к ней звездной семьи. Своими мыслями Ребекка Лоос поделилась, общаясь с подписчиками в Instagram, сообщает People.

В комментариях под постом экс-помощницы Дэвида Бекхэма один из пользователей написал: "Ребекка, ты должна увидеть тот замечательный пост, который Бруклин только что опубликовал в своих stories о Дэвиде и Виктории и их лжи. Мне кажется, что Бруклин поддерживает всех, кто знает об их лицемерии".

На это Ребекка Лоос ответила: "Я так рада, что он наконец-то начал отстаивать свои права и высказываться публично! Мне было так жаль его бедную жену, ведь я очень хорошо знаю, какими они могут быть!".

На другой комментарий с призывом пересмотреть пост Бруклина Пельца Бекхэма "любовница" спортсмена ответила более кратко, однако красноречиво: "Правда всегда выходит наружу".

Что известно о "романе" Дэвида Бекхэма и Ребекки Лоос

В 2003 году в информационное пространство просочилась информация, что Дэвид Бекхэм якобы начал строить отношения со своей тогдашней помощницей Ребеккой Лоос, когда переехал в Мадрид, чтобы играть за местный клуб "Реал Мадрид". О проблемах в звездном браке писали едва ли не все медиа, из-за чего, как позже призналась экс-участница Spice Girls, этот период был самым тяжелым в ее жизни.

Однако в 2023 году в документальном фильме "Бекхэм" спортсмен заявил, что никогда не изменял жене. Ребекка Лоос была возмущена, что Дэвид Бекхэм пытается выставить ее лгуньей, поэтому решила раскрыть "сенсационную правду" о знаменитости. По словам экс-помощницы спортсмена, он крутил романы на стороне не только с ней. Во время одной из вечеринок Криштиану Роналду Лоос якобы нашла Дэвида Бекхэма в постели с другой женщиной, тогда как Виктория Бекхэм пыталась связаться с мужем.

Впоследствии Ребекка Лоос заявила, что никогда не жалела о решении показать "истинное лицо" Дэвида Бекхэма и рассказать об их "романе". Она гордится своей смелостью, ведь пошла против "самой сильной, самой влиятельной пары в медиа".

Кстати, Ребекка Лоос неоднократно отмечала, что период после разоблачения "отношений" с Дэвидом Бекхэмом был для нее очень тяжелым. Женщину начали оскорблять и клеветать, а от волны негатива страдали даже ее родители. Однако все же она нашла в себе силы идти дальше, поэтому сейчас преподает йогу и путешествует по миру.

