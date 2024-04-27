'Девочка талантливая, но такая страшненькая...' Анастасия Зюркалова рассказала о появившихся у нее комплексах после фильма 'Аврора'

Украинская актриса Анастасия Зюркалова призналась, что у нее появились комплексы после съемок известного фильма "Аврора" режиссера Оксаны Байрак. В то время артистке было всего 13 лет.

В кинокартине Зюркалова сыграла девочку из Припяти, которая находится на грани жизни и смерти после катастрофы на ЧАЭС. Знаменитость рассказала журналистке Алине Доротюк, что роль писали именно для нее. Ради фильма "Аврора" юной Анастасии пришлось срезать волосы.

"Это было и ужасно, и невероятно интересно, – рассказала Зюркалова. – Для меня побриться наголо – это было как актерское испытание". С другой стороны, продолжила актриса, именно в этом возрасте формируется женственность и появляется первая любовь.

Кроме того, после выхода "Авроры" на экраны в 2006 году звезда решила посмотреть отзывы зрителей в интернете. "И что я находила? Значит, "ну девочка может и талантливая, но такая страшненькая, так жаль", – вспоминает Анастасия, добавляя, что в сети активно обсуждали ее участие в проектах Байрак – считали, что роли достаются "по блату". "Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это тоже на меня повлияло. И понадобилась внутренняя работа, чтобы преодолеть эти комплексы", – объясняет Зюркалова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Анастасия Зюркалова раскрыла неожиданные факты об Оксане Байрак и предположила, почему режиссер на нее обиделась. Подробности – в нашем материале.

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