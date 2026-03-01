Все чемоданы собраны: MamaRika вышла на связь после адской ночи в Дубае и сообщила о проблеме

Украинская певица MamaRika сообщила, что вместе с сыном оказалась в Дубае, ОАЭ, в условиях опасной эскалации на Ближнем Востоке. Исполнительница показала, что полностью собрала чемоданы, однако сейчас не может выехать из страны.

Видео дня

MamaRika в своих Instagram-stories объяснила, что сейчас застряла в городе из-за отмены авиарейсов.

"Народ, мы тупо застряли в Дубае. Всю ночь были взрывы, это просто пздц. Сейчас нет времени и возможности что-то объяснять. Позже выйду в сториз. Спасибо всем за такую поддержку", – обратилась артистка к подписчикам.

MamaRika отправилась в Объединенные Арабские Эмираты вместе с сыном Давидом и подругой на зимний отпуск, чтобы дать мальчику возможность отдохнуть от тревожных событий войны в Украине. Однако их отдых неожиданно прервался из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем, которая привела к взрывам в Дубае и Абу-Даби.

Накануне, когда начался вооруженный конфликт, артистка подчеркнула, что они с сыном не пострадали.

"Когда привезли детей отдохнуть от взрывов, а они догнали нас здесь... С нами все ок, спасибо, что волнуетесь", – сообщила MamaRika.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы для государства. В то же время в стране было введено чрезвычайное положение и закрыто воздушное пространство. В ответ на атаку по правительственным учреждениям и ядерным объектам иранская сторона запустила ракеты по территории Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, эскалация конфликта коснулась и Объединенных Арабских Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби прогремели громкие взрывы, после чего главное управление гражданской авиации объявило о временном и частичном закрытии воздушного пространства в качестве исключительной меры предосторожности, направленной на обеспечение безопасности полетов и экипажей, а также защиту территории страны в свете эскалации на Ближнем Востоке.

