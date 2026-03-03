Вызвали 'скорую': MamaRika вышла на связь после трех адских дней в Дубае и объяснила, почему не может эвакуироваться вместе со всеми

Украинская певица MamaRika, которая вместе с сыном застряла в Дубае, впервые с момента серьезной эскалации на Ближнем Востоке вышла на связь в разговорные stories. Артистка поделилась, что последние три дня их отпуска похожи на настоящий ад не только из-за воздушных атак со стороны Ирана, но и то, что они подхватили кишечную инфекцию. Исполнительницу с сыном даже хотели положить в больницу, но, к счастью, госпитализации удалось избежать.

Видео дня

Однако, несмотря на постепенное улучшение самочувствия, эвакуироваться из Объединенных Арабских Эмиратов они пока не могут. Как объяснила MamaRika в Instagram, пешком пересечь границу с Оманом, как сейчас делают многие туристы, для них является почти нереальной задачей. Дело в том, что в отпуск вместе с исполнительницей поехала компания с двумя маленькими детьми, поэтому жить где-то в небольшом аэропорту с кучей чемоданов – ужасный вариант.

"Мы здесь конкретно застряли. Ситуацию усложняет еще и то, что мы очень сильно отравились с Давидом. Я уже почти отошла. Малыш вот только-только отходит. Нас уже хотели класть в больницу, какая-то кишечная инфекция. Все три дня, параллельно с этими событиями, мы еще боролись с вирусом. Хорошо, что украинская женщина имеет с собой аптечку. Мы обошлись "скорой" и тем, что я имела с собой. Поэтому сказать, что последние три дня тяжелые, не сказать ничего", – поделилась знаменитость.

По словам MamaRika, сейчас они пытаются найти лучший способ покинуть Дубай. К счастью, уже появляются варианты эвакуации, однако процесс усложняет то, что они поехали на отдых немалой компанией еще и с детьми.

"Мы знаем о варианте Омана. Вы постоянно о нем пишете. Но народ, нас 5 человек – 3 взрослых и 2 детей – еще и 100 чемоданов. Пешком пересекать границу, жить в аэропорту и ждать ближайший рейс с маленькими детьми – сверхсложный вариант. Его очень сложно реализовать. Мы стараемся искать сейчас варианты вылета через Европу и так далее", – рассказала певица.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, MamaRika делилась, что впервые за три года решила вывезти сына за границу, чтобы отвлечься от постоянных обстрелов, но война настигла их и там. Певица с мальчиком слышали громкие взрывы, ведь Иран атаковал дронами-камикадзе Shahed-136 аэропорт Дубая, поэтому сразу собрали все свои чемоданы. Но, из-за закрытого воздушного пространства, покинуть ОАЭ совсем не просто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!