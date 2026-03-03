Худшая поездка в жизни: MamaRikу с сыном, которые оказались в ловушке в Дубае, постигла новая беда

Украинская певица MamaRika сообщила, что их с сыном Давидом поездка в Дубаи превратилась в настоящий кошмар. Кроме того, что артистка с мальчиком не могут покинуть город, который подвергается воздушным атакам со стороны Ирана, из-за закрытого воздушного пространства, у них возникла новая проблема – пищевое отравление.

Об этом исполнительница сообщила на личной странице в Instagram. MamaRika отметила, что впервые за три года решила вывезти сына за границу, чтобы отдохнуть от взрывов, но реалий войны "настигли" их и там.

"Дома при всей ситуации чувствуем себя значительно безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО, а здесь мы в чужой стране, и не понимаем чего ожидать! Хуже всего что воздушное пространство закрыто, уехать отсюда сейчас очень сложно! Ситуация постоянно меняется, мы мониторим, делаем все возможное. Дополнительно с Давидом поймали пищевое отравление и последние несколько дней вылезаем из этого тоже. Это пожалуй самая трешовая поездка в моей жизни, силы на нуле, если честно", – рассказала певица.

Кроме того, MamaRika поблагодарила всех подписчиков за поддержку и отметила: ей очень жаль, что мир "сошел с ума", в результате чего почти не осталось мест, где дети могут побыть в покое.

Как ранее делилась артистка, из-за серьезной эскалации на Ближнем Востоке они с сыном всю ночь слышали взрывы в Дубае. MamaRika собрала все чемоданы, но авиарейсы отменены, так что покинуть город не удается.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по Ирану с целью устранения угрозы для государства. К операции присоединились и США. В результате атаки был ликвидирован иранский лидер Али Хаменеи, а также еще несколько высокопоставленных представителей военно-политического руководства.

В ответ Иран ударил ракетами по Израилю и странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США. Также был атакован дронами-камикадзе Shahed-136 аэропорт Дубая.

