'Держите мужчин дома взаперти'. Полякова со сцены высмеяла ажиотаж вокруг своего мужа и сравнила его с бабушкиным компотом

Певица Оля Полякова во время концерта в Днепре в саркастическом тоне прокомментировала интервью ее мужа Вадима Буряковского, которое он давал Дмитрию Гордону. Она намекнула: пожалела о том, что позволила ему выйти в публичное пространство.

Видео появилось в Threads одной из зрительниц в зале. Певица снова затронула "болезненную" тему, когда зрители начали выкрикивать имя ее мужа, и провела аналогию со сброженным компотом.

"Вадик... Мне появлялись в Threads посты: "язык как помело" и его фотография. Уже наговорил, так наговорил. Говорю я вам так: закройте их за замком и держите дома, – сказала артистка и добавила: – Мой Вадик, как бабий компот в погребе, – он перекис и в какой-то день стрельнул".

Эта шутка со сцены вызвала активную реакцию публики – в зале враз поднялся смех.

Активность вокруг Буряковского в сети возникла после его интервью Дмитрию Гордону, где он резко высказался о телеведущей Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве. В частности, бизнесмен заявил, что ведущая "не такая открытая" в реальной жизни, а также назвал Хромаева "мажором".

Сама Полякова ранее публично дистанцировалась от высказываний мужа, подчеркнув, что не разделяет его позицию в отношении людей, которых он упомянул в интервью, и извинилась перед Ефросининой и ее семьей. Она подчеркнула, что уважает подругу и считает ее семью примером достойных и крепких отношений.

После этого артистка отдельно обратилась к теме публичных высказываний, заявив, что оскорбительные оценки в отношении близких людей не являются нормой. В комментариях под ее постами пользователи разделились: часть поддержала позицию певицы, другие настаивали, что супруги должны решать подобные вопросы приватно.

Как писал OBOZ.UA, дополнительной огласки истории добавило появление Буряковского в соцсети Threads, куда он зарегистрировался после интервью и волны всенародной любви. Учетную запись он подписал как "Тот самый Вадик", а первым постом опубликовал фрагмент из того же разговора с Гордоном.

