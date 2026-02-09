Украинцам без высшего образования готовы платить 80 тысяч и больше: кого ищут

Отсутствие высшего образование не значит, что на работу с высоким заработком можно не рассчитывать. Ведь уже сейчас в Украине открыто достаточно вакансий с зарплатами около 80 тыс. грн, не требующих университетского диплома.

Видео дня

В частности, транспортная компания ищет водителя-международника на зарплату от 60 000 до 90 000 грн. Среди требований – права категории СЕ или С1Е. А кроме того:

пунктуальность;

наличие заграничного биометрического паспорта.

Сеть магазинов техники готова платить от 32 000 до 100 000 грн продавцу-консультанту мобильных телефонов и аксессуаров. Среди прочего, компания готова провести обучение, а также предлагает как полную занятость так и частичную.

Автосервис предлагает тонировщику зарплату от 40 000 до 80 000 грн. К соискателю выдвигается ряд требований – в частности:

опыт работы мастером по тонировке от 1-го года;

умение выполнять работу на высоком уровне;

ответственность и осторожность при работе.

Кого работодатели ищут чаще всего

В то же время, по данным одного из кадровых порталов для поиска работы, в 2026 году рынок труда Украины будет оставаться дефицитным. А потому, констатируется, работодатели будут искать работников даже без опыта.

Вместе с тем, подчеркивается, зарплаты будут расти неравномерно. А ключевыми трендами будут:

дистанционная работа;

поддержка психологического здоровья;

интеграция ветеранов.

В целом же, отмечается, наиболее ощутимая нехватка работников в гостинично-ресторанном бизнесе, строительстве и производстве. В связм с чем, утверждается, работодатели вынуждены предлагать лучшие условия труда, переквалификационные программы и даже привлекать работников из других стран.

Кроме того, признают специалисты, рост конкуренции за дефицитные кадры ведет к снижению требований к образованию и опыту. Что открывает новые возможности для соискателей работы без опыта.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2026-го составила 27 500 грн. Это на 22% больше, чем было год назад. Больше всего выросла зарплата у маркировщиков – на 150% до 25 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!