Более 220 раз враг атаковал ТЭС с начала войны: энергетики показали кадры до и после ударов. Видео

За время полномасштабной войны российские войска не менее 220 раз наносили удары по украинским теплоэлектростанциям. Несмотря на системные обстрелы, энергетики продолжают восстанавливать оборудование и обеспечивать подачу электроэнергии.

Видео дня

Обстрелы теплоэлектростанций происходили системно и с использованием различных типов вооружения. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

Опубликованное видео демонстрирует состояние энергообъектов до начала полномасштабного вторжения и после российских ударов – разрушены машинные залы, повреждены турбины и полностью выгоревшее оборудование.

Несмотря на значительные потери, специалисты ТЭС каждый раз возвращались к работе сразу после атак, часто – под угрозой повторных обстрелов.

Ремонтные бригады работают круглосуточно, используя временные технические решения, чтобы как можно скорее вернуть станции в энергосистему.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что более 2000 ударных дронов, 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов Россия запустила по украинским городам и селам только за эту неделю. Ежедневно враг атакует энергетику, логистическую инфраструктуру и жилые дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!