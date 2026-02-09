Какое десятилетие в жизни самое изнурительное: ученые сказали, почему так

Если вы уже пролетели десятилетие между 20 и 30 годами, то точно помните, как в те годы энергия била из вас ключом. Вы могли работать допоздна, мало спать, гулять всю ночь, но потом быстро восстанавливаться и на следующий день чувствовать себя вполне неплохо.

К сорока годам эта легкость часто куда-то исчезает. От усталости становится все труднее избавиться. Возникает соблазн списать все на старение – мол, это дорога в один конец к упадку. Однако, профессор анатомии Бристольского университета Мишель Спеар в своей статье для Science Alert убеждает – это не так. На самом деле сороковые годы часто становятся изнурительным десятилетием не потому, что мы стареем, а потому, что несколько незначительных биологических изменений совпадают во времени именно тогда, когда жизненные требования достигают своего пика. Оптимистичная новость заключается в том, что нет никаких оснований полагать, что уровень энергии продолжит так же падать и после шестидесяти.

Энергичные 20-е

В раннем взрослом возрасте сразу несколько систем организма находятся на пике своей формы. Мышечная масса в этот период максимальна даже без специальных тренировок. Будучи метаболически активной тканью, мышцы помогают регулировать уровень сахара в крови и уменьшают усилия, необходимые для повседневных дел.

Исследования показывают, что скелетные мышцы в этом возрасте метаболически активны даже в состоянии покоя и вносят весомый вклад в базовый обмен веществ (энергию, которую тело тратит просто на поддержание жизни). Когда у вас больше мышц, любая активность требует меньше энергозатрат.

На клеточном уровне митохондрии – структуры, превращающие пищу в полезную энергию – более многочисленные и эффективные. Они производят энергию с меньшим количеством отходов и воспалительных побочных продуктов.

Сон в этот период также более глубокий. Даже если он короткий, мозг дольше находится в медленном сне – фазе, которая наиболее тесно связана с физическим восстановлением. Гормональные ритмы также более стабильные. Кортизол (гормон стресса), мелатонин, гормон роста и половые гормоны придерживаются предсказуемых суточных циклов, что делает уровень энергии стабильным в течение дня.

Проще говоря, энергия в двадцать лет – это большой и доступный ресурс. Вы можете использовать его как угодно интенсивно, и вам это сойдет с рук.

Изнурительные 40-е

К середине жизни ни одна из этих систем не выходит из строя полностью, но мелкие сдвиги начинают сказываться. Мышечная масса начинает уменьшаться после тридцати пяти, если вы не тренируетесь для ее поддержания. И вот вам главный совет – занимайтесь силовыми упражнениями. Потеря мышц происходит постепенно, а вот ее эффекты – нет. Меньше мышц означает, что каждое движение стоит дороже, даже если вы этого не замечаете.

Митохондрии все еще вырабатывают энергию, но уже менее эффективно. Если в двадцать лет недосып или стресс проходили незамеченными, то в сорок эта неэффективность начинает давать о себе знать. Восстановление становится "дороже".

Сон тоже меняется. Многие люди все еще спят достаточное количество часов, но сон становится фрагментарным. Меньше глубокого сна означает меньше "ремонтных работ" в организме. Усталость накапливается, а не бывает эпизодической.

Гормоны никуда не исчезают, но их уровень начинает колебаться, особенно у женщин. Именно эта нестабильность, а не дефицит, нарушает терморегуляцию, график сна и ритмы энергии. Организм лучше справляется с низким уровнем гормонов, чем с непредсказуемым.

А еще есть мозг. Середина жизни – это период максимальной когнитивной и эмоциональной нагрузки: лидерство, ответственность, бдительность, уход за детьми и родителями. Префронтальная кора, отвечающая за планирование и решения, работает интенсивнее для того же результата. Ментальная многозадачность истощает так же эффективно, как и физический труд.

Вот почему сороковые кажутся такими тяжелыми. Биологическая эффективность начинает падать именно в тот момент, когда запросы жизни – самые высокие.

Оптимистичные 60-е

Поздний этап жизни часто представляют как продолжение упадка, начавшегося в сорок, однако многие люди описывают совсем другую картину. Гормональные системы часто стабилизируются после периодов трансформации. Социальные роли упрощаются. Когнитивная нагрузка может снизиться, а на смену постоянному активному принятию решений приходит опыт.

Сон не обязательно ухудшается с возрастом. Когда уровень стресса падает, а режим дня становится стабильным, эффективность сна может даже улучшиться, хотя общее его время может быть короче. Важно, что мышцы и митохондрии все еще удивительно хорошо адаптируются. Силовые тренировки в шестьдесят или семьдесят лет могут восстановить силу, улучшить метаболизм и повысить уровень субъективной энергии уже через несколько месяцев.

Это не значит, что старость приносит безграничную энергию, но она часто приносит нечто другое: предсказуемость. И это положительно влияет на оценку качества собственной жизни.

Хорошие новости?

В течение взрослой жизни характер энергии меняется, а не просто постепенно угасает. Ошибка заключается в том, что мы воспринимаем усталость в сорок лет как личную неудачу или как начало неизбежного конца. С анатомической точки зрения это не так.

Усталость середины жизни лучше всего понимать как несоответствие между биологией и нагрузкой: небольшие изменения в эффективности происходят именно тогда, когда когнитивные, эмоциональные и практические вызовы находятся на максимуме.

Оптимистический вывод не в том, что мы можем снова стать двадцатилетними. А в том, что уровень энергии в позднем возрасте остается очень пластичным, и истощение, характерное для сороковых лет, не является финалом истории. Усталость на этом этапе – это не предупреждение о неизбежном упадке, а сигнал о том, что правила игры изменились.

