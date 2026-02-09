Избиение детективов на яхте и миллионы на крипту: элитный киевский бутик Lux Groups ведет бизнес даже после разоблачения преступной группировки

Несмотря на масштабные обыски БЭБ и СБУ, а также выдвинутые подозрения участникам преступной группировки, которые завозили контрабандные драгоценности и часы, а затем продавали их в Киеве, салон-бутик Lux Groups продолжает работать. Организатор же схемы и его пособники – на свободе.

Громкое дело

Деятельность киевского бутика Lux Groups прогремела на всю страну в октябре 2025 года. Тогда Бюро экономической безопасности сообщило о разоблачении преступной группы, которая организовала схему контрабанды ювелирных украшений, часов Rolex, Cartier, Audemars Piguet и других известных брендов через границу.

Детективы БЭБ установили, что группа лиц закупала элитный товар в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге и т.д., затем переправляла его авиасообщением в Польшу, после чего передавала уже проводникам поезда международного сообщения Варшава – Киев.

Таким образом часы и драгоценности переправляли в Украину с сокрытием от таможенного контроля, а затем продавали в киевском бутике – преимущественно за наличку в валюте, а также криптовалюту.

Всего в группу входило 11 человек – им сообщили о подозрении. Правоохранители провели обыски в поезде, магазине и квартирах фигурантов и изъяли контрабандную продукцию известных брендов и 800 тыс. долларов США.

Общая же стоимость изъятых ювелирных изделий и часов составила более 11 млн долларов.

В материалах правоохранителей фигурирует продажа контрабандных товаров через бутик на сумму 200-500 тысяч долларов в месяц. Но это только то, что было задокументировано.

Роскошь в черную

Привлекательность Lux Groups для VIP-клиентов (среди которых, поговаривают, были и народные депутаты) как раз в том, что приобрести товар можно было за криптовалюту или наличные. Никаких чеков. Никаких налогов. Никаких упоминаний в декларациях. То есть отследить происхождение средств или же сам факт покупки практически невозможно.

По мнению собеседника OBOZ.UA в правоохранительных органах, работа бутика по такой схеме на протяжении многих лет однозначно не могла вестись без серьезной "крыши".

И ощущение безнаказанности настолько вскружило голову организатору преступной группы (им считают некоего Александра Лицкевича, хотя официально Lux Groups принадлежит Владиславу Ружницкому) и его "компаньонам", что они напали на детективов БЭБ (среди них женщина) и оперативника СБУ – и избили их.

По данным источников OBOZ.UA, это произошло еще в июне прошлого года на судне Abacus Мarine на территории яхт-клуба "Маячок", куда правоохранители нагрянули с обыском.

Сейчас дело находится в Голосеевском районном суде г. Киева, заседание назначено на 18 марта.

Бизнес процветает

Источники говорят, что никто из участников преступной группировки сегодня не находится в СИЗО, непосредственно организатор – Александр Лицкевич – быстро внес залог (просили 100 миллионов, но суд решил, что... хватит и девяти). В частности, Лицкевича часто видели в "Мястории" на Соломенке в его любимой панаме Dior.

А салон-бутик Lux Groups, через который "толкали" контрабанду, тем временем продолжает свою работу.

В социальных сетях, в частности в Instagram, активность нисколько не снизилась. Клиентов все так же завлекают "прозрачными условиями". Даже не был отредактирован закрепленный пост с вариантами оплаты, в том числе за крипту.

В Telegram-канале Lux Groups больше конкретики: например, 7 февраля опубликовано предложение о продаже ROLEX Tiger Daytona за $210 тысяч, а 28 января – Vacheron Constantin за $197 тыс.

И нет никакой гарантии, что это не контрабанда или даже… подделка. А ведь причины для таких мыслей есть.

О том, чем еще до последнего скандала "отличился" Lux Groups и непосредственно человек-"призрак" Александр Лицкевич, а также члены его семьи, читайте в ближайшее время на OBOZ.UA.