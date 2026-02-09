УкраїнськаУКР
Взяли под стражу в зале суда: нардепу Гунько дали четыре года тюрьмы

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда переквалифицировала действия нардепа Анатолия Гунько и сократила ему срок заключения с семи до четырех лет. Во время заседания депутата взяли под стражу в зале суда.

Такое решение приняли по результатам рассмотрения апелляций сторон защиты и обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Дело рассматривали с февраля 2024 года. По версии обвинения, Гунько в сговоре со своим помощником и еще одним сообщником требовал от представителя сельхоз фирмы "Агроформ-2019" взятку в размере 221 000 долларов за разрешение обрабатывать государственные земли Национальной академии аграрных наук. Для начала необходимо было передать 85 000 долларов задатка. Во время передачи средств Гунько задержали "на горячем".

В марте 2025 года ВАКС назначил Гунько семь лет лишения свободы за мошенничество и получение взятки (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 УК Украины). Во время апелляционного рассмотрения дело переквалифицировали на злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины) и назначили более мягкое наказание – четыре года заключения без конфискации имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, действующего народного депутата подозревают в организации схемы незаконного использования земель НААН (Национальная академия аграрных наук) и продажи более 2,5 тыс. тонн зерна с убытками государству более чем на 30 млн грн. Ему и сообщникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, а расследование продолжается.

Также напомним, ранее, украинские правоохранители разоблачили схему закупок кроватей для войска по почти вдвое завышенным ценам в 2022-2024 годах. Убытки государства составили около 18 млн грн.

