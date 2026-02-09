Временный (и бывший настоящий) глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что "как бы цинично это ни звучало, пока Украина продолжает мужественно сражаться, остальная Европа находится в относительной безопасности".

Видео дня

Он также признал, что украинская армия сковывает российские войска и наносит им еженедельные потери, чем ограничивает военные возможности Кремля на других направлениях.

Поэтому Ишингер считает, что остановка войны в Украине может привести к резкому росту угрозы для стран Балтии и Польши.

Кстати, [ровесник Трампа] Ишингер временно возглавляет Мюнхенскую конференцию, пока её новоизбранный председатель бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг занят делом гораздо более важным - трудится министром финансов в переходном правительстве родной Норвегии.

Напомню также, что Украину не принимают пока что ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку она, мол, не соответствует их стандартам, а фермеры той самой Польши регулярно устраивают всевозможные антиукраинские провокации на нашей границе.