'Должен быть четкий график': Зеленский поручил ускорить поставки ракет в ПВО на фоне российских ударов

Президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике и последствий массированных российских атак. На фоне постоянных ударов по инфраструктуре он поручил ускорить поставки ракет для систем противовоздушной обороны и обеспечить четкий график помощи от партнеров.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что паузы в военной поддержке непосредственно влияют на последствия российских обстрелов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Провел селектор по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов", – говорится в сообщении.

Самой сложной остается ситуация в Киеве – более 1400 многоквартирных домов до сих пор без отопления. Власти должны обеспечить поддержку жителей каждого из них.

Также в столице расширяют программу "пакетов тепла" – в ближайшее время людям планируют передать около 40 тысяч таких наборов, значительная часть из них предназначена именно для Киева.

Во время селектора президент заслушал доклады о ситуации в Киевской области, Харькове, Сумской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской областях, а также в Кропивницком и регионе.

Отдельное внимание было уделено Херсонщине, где шесть населенных пунктов находятся в тяжелых энергетических условиях из-за постоянных атак беспилотников.

"Областная власть должна обеспечить дополнительную работу в этом направлении – и защитную, и восстановительную", – отметил Зеленский.

Также были доклады о ситуации в Николаеве, Одессе, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Черновицкой областях.

Зеленский поблагодарил за развитие трансграничного сотрудничества с Румынией, что позволяет увеличить возможности импорта электроэнергии в Украину.

Отдельно президент обсудил с министром энергетики безопасность атомной генерации. По его словам, российская армия постоянно нацеливается на объекты, связанные с атомными электростанциями, поэтому Украина нуждается в большем уровне защиты и более активной международной реакции.

"Для российской армии объекты нашей атомной генерации, в том числе инфраструктура и сети, связанные с атомными станциями, остаются фактически постоянными мишенями. И это требует другого уровня реагирования, чем достигнуто сейчас. Нужно больше защиты и больше коммуникации с партнерами, чтобы мир не молчал об этой угрозе", – указал глава государства.

Кроме того, с командующим Воздушных сил ВСУ и министром обороны было обсуждено выполнение партнерами наших договоренностей по поставкам ракет для ПВО.

"Должен быть четкий график получения соответствующих пакетов от партнеров, и все институты нашего государства должны максимально включиться, чтобы ускорить поставки. Не должно быть таких ситуаций, когда паузы в поставках для Украины фактически усиливают результат российских ударов. На каждую российскую попытку сломать Украину и украинцев должны быть четкие ответы. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подчеркнул Зеленский.

Накануне, во время одного из ежедневных селекторов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины. Глава государства обсудил с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "Шахедов".

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 9 февраля Россия в очередной раз устроила воздушную атаку на Украину, применив 160 средств воздушного нападения, среди которых – 149 ударных беспилотников. Силы ПВО обезвредили 116 дронов и часть ракет. К сожалению, не обошлось без попаданий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!